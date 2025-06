Cómo sacar de quicio a un padre en medio minuto: esta es la respuesta de su hijo a cómo le ha ido la EVAU

El usuario @FaroDelFinde ha subido a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, cuál ha sido la contestación de su hijo cuando le ha preguntado cómo le ha ido uno de los exámenes de la EVAU.

"De pequeño era para comérselo. Cada día me pregunto porque no me lo comí. ¡De verdad! Tuve que ser muy malo en otra vida", se ha quejado el padre del adolescente, justo antes de adjuntar las capturas de la conversación de WhatsApp con su hijo.

Esteban Rafele siguió con la conversación planteando otra pregunta todavía más complicada: "¿Quién puso el primer huevo?".

Lo que no se esperaba nadie es que el pequeño de 8 años también tendría una respuesta que ha dejado con la boca abierta a todo el mundo. "Los dinosaurios, es obvio", aseguró Sebastián.

"Tu hijo es un fenómeno"; "Digno hijo de su padre";" No puedo empatizar más contigo. Voy a darte una gran noticia: esto no termina este curso. Es la adolescencia moderna", han comentado algunos usuarios entre risas.