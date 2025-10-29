Compra una botella de agua fría en un supermercado y se enfada al ver el cobro inesperado que ha tenido

El usuario de TikTok Fran Cuellar (@francuellar26_), que es farmacéutico y biotecnólogo y que tiene más de 300.000 seguidores, ha contado en su perfil de esta red social lo que le ha pasado al ir a comprar un supermercado y el cobro que le han hecho sin verlo venir. Su testimonio ha tenido un gran alcance entre los creadores de contenido de esta plataforma.

"¿A dónde vamos a llegar? Es surrealista y lo tengo que contar ahora porque me he quedado a cuadros. He entrado a comprar una botella de agua y un café con proteínas porque acabo de terminar de correr 10 kilómetros y he dicho venga me apetece, he entrado en el supermercado y lo he comprado", comienza diciendo en el vídeo.

El tiktoker explica que al pagar y después de recibir el ticket de compra se da cuenta que hay tres artículos en vez de dos, que son los que había adquirido en un principio. El joven ha preguntado por el motivo: "Digo que hay una cosa de 20 céntimos y me ha dicho que es por el frío".

Su reacción fue la de quedarse sorprendido y decir qué. "Resulta que por coger la botella de agua, por cogerla fría, me han cobrado 20 céntimos más, no por el café. Me he quedado a cuadros y la he cogido porque la quería fría, pero es que un 25% del valor de la botella era el frío".

"No era consciente, yo siempre que he comprado una botella de agua sea fría o caliente cuesta lo mismo. Y es que lo pone aquí, agua y luego refresco por 20 céntimos, que me ha dicho que eso es el frío, y luego el café. Así que nada, si no lo sabíais ya lo sabéis, pero yo estoy a cuadros", ha terminado diciendo.