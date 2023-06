Cuenta cómo ha logrado comer en el aeropuerto de Madrid por sólo 2,40 euros

La tiktoker @ohlileven ha llevado a cabo un experimento en el Aeropuerto de Madrid: intentar comer por el precio más asequible posible. "Con estas pintas estoy en el aeropuerto y me he propuesto como reto buscar algo comer que no sea ultracaro así que acompañadme en mi odisea", ha empezado diciendo.

Lo primero que se ha encontrado es un puesto de ensaladas donde un simple táper vale más de ocho euros. En otro lado ha visto un menú por 14,90 euros donde incluye una ensalada, Kombucha y un yogurt.

Después ha ido a las máquinas expendedoras donde ha visto unos sandwiches de esos que hay en todas las oficinas de España a un precio de 3,90 euros. Había otros con mejor pinta pero ya por más de seis euros.

Se ha asomado a un sitio de sushi y se podría decir que es lo más caro que ha visto: ocho piezas por 20,95 euros. Finalmente se ha decantado por un McDonalds donde ha logrado comer por 2,40 euros y ha pedido una hamburguesa y una de patatas.