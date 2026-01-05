Cuenta lo que pasará en su bar a partir del 1 de enero con un cartel que es de una sinceridad pocas veces vista

El 1 de enero suele ser el día de los propósitos para muchos ciudadanos de todo el mundo. Ir al gimnasio, ahorrar para un viaje, cambiar de empleo o ponerse un objetivo de lectura, todo sirve para empezar el año con motivación.

En las empresas suele pasar algo parecido aunque, a veces, estos cambios no siempre suelen afectar para bien en los clientes, buena prueba de ello es lo ocurrido en esta cafetería.

"A partir del 1 de enero suben 10 céntimos todas las consumiciones así que luego no empecéis a darme el coñazo", reza el cartel que ha colocado el dueño de un local a modo de aviso para sus parroquianos.

Una "falta de respeto"

Las formas del cartel han levantado ampollas y muchos se han quejado de ello en los comentarios: "Yo no entro en un sitio así. A parte de la subida porque le da la gana, la falta de respeto. Me recuerda al dueño de la marisquería Criado".

Otros van un paso más allá y ponen sobre la mesa cómo se han ido incrementando los precios desde la pandemia en 2020: "Como siga subiendo todo, los bares van a pasar a ser un mito".

"Otro sitio donde no consumir. No por la subida, sino por la chulería y prepotencia", reza otro de los mensajes en respuesta al cartel que ha colgado Jesús Soriano, la persona detrás del perfil Soy Camarero.

Subida de precios

Los ciudadanos de España, como se puede ver en los comentarios, se quejan del continuo aumento de precios y los datos, en el caso concreto del café, lo avalan. Sobre todo porque han subido las materias primas y eso se traduce, en ocasiones, en mayor coste para bares y restaurantes.

Huevos, café, carne de vacuno, chocolate y cacao son los productos alimenticios que más han disparado sus precios en España entre enero y noviembre de 2025, según recoge un informe del medio Cinco Días.

Según los últimos datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de noviembre publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio del café se ha incrementado un 17%, la carne de vacuno un 15,6%, los huevos un 30% y el cacao y el chocolate en polvo han elevado sus precios un 12,4%.