Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Cuenta lo que pasará en su bar a partir del 1 de enero con un cartel que es de una sinceridad pocas veces vista
Virales
Virales

Cuenta lo que pasará en su bar a partir del 1 de enero con un cartel que es de una sinceridad pocas veces vista

A muchos no le ha gustado. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Cartel de un bar
Cartel de un barsoy Camarero

El 1 de enero suele ser el día de los propósitos para muchos ciudadanos de todo el mundo. Ir al gimnasio, ahorrar para un viaje, cambiar de empleo o ponerse un objetivo de lectura, todo sirve para empezar el año con motivación. 

En las empresas suele pasar algo parecido aunque, a veces, estos cambios no siempre suelen afectar para bien en los clientes, buena prueba de ello es lo ocurrido en esta cafetería. 

"A partir del 1 de enero suben 10 céntimos todas las consumiciones así que luego no empecéis a darme el coñazo", reza el cartel que ha colocado el dueño de un local a modo de aviso para sus parroquianos. 

Una "falta de respeto"

Las formas del cartel han levantado ampollas y muchos se han quejado de ello en los comentarios: "Yo no entro en un sitio así. A parte de la subida porque le da la gana, la falta de respeto. Me recuerda al dueño de la marisquería Criado". 

Otros van un paso más allá y ponen sobre la mesa cómo se han ido incrementando los precios desde la pandemia en 2020: "Como siga subiendo todo, los bares van a pasar a ser un mito". 

"Otro sitio donde no consumir. No por la subida, sino por la chulería y prepotencia", reza otro de los mensajes en respuesta al cartel que ha colgado Jesús Soriano, la persona detrás del perfil Soy Camarero. 

Subida de precios 

Los ciudadanos de España, como se puede ver en los comentarios, se quejan del continuo aumento de precios y los datos, en el caso concreto del café, lo avalan. Sobre todo porque han subido las materias primas y eso se traduce, en ocasiones, en mayor coste para bares y restaurantes

Huevos, café, carne de vacuno, chocolate y cacao son los productos alimenticios que más han disparado sus precios en España entre enero y noviembre de 2025, según recoge un informe del medio Cinco Días

Según los últimos datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de noviembre publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio del café se ha incrementado un 17%, la carne de vacuno un 15,6%, los huevos un 30% y el cacao y el chocolate en polvo han elevado sus precios un 12,4%.

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 