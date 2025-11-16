Cuenta por qué va con los Dolphins en el partido de la NFL de Madrid y la historia es digna de Hollywood

Un aficionado de los Miami Dolphins habla con 'El Huffpost' antes del partido de NFL en el Santiago Bernabéu.

El histórico choque entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins en el estadio Santiago Bernabéu está dejando imágenes únicas: miles de aficionados con camisetas de todos los equipos de la NFL, familias enteras viviendo el espectáculo y visitantes que se han desplazado a la capital española desde diversas partes del país, y del mundo, para no perderse este momento.

Esta afluencia está dejando testimonios realmente curiosos, e incluso algunos muy emotivos. Entre estos últimos está el de un aficionado de Tomelloso (Ciudad Real) que cuenta a nuestro compañero de El HuffPost Álvaro Palazón cómo nació su pasión por los Dolphins y qué siente al ver a su equipo en un escenario tan inesperado como el coliseo madridista.

Su historia no empieza en un estadio, sino en un hospital. "Todo me viene porque en Miami estuve ingresado en un hospital y lo único que podía ver era fútbol americano, era lo único que entendía", recuerda.

Fue en esas horas largas, con la televisión como única compañía, cuando descubrió la mística que envuelven a la NFL: "A partir de ahí, me aficioné a los Dolphins, también vi un partido allí en Miami y al final a los amigos los he metido un poco. Les he ido inculcando el fútbol americano".

Una fiesta que se vive diferente a ambos lados del Atlántico, pero que comparte esencia

Para él, asistir a un partido en Miami fue un antes y un después. "Allí el fútbol americano se vive de otra manera, la gente se lo toma como una fiesta", explica. El aficionado describe la experiencia como un gran encuentro social más que como un simple evento deportivo: "En el momento en que estás en Miami y estás en un partido ves cómo van familias y al estar allí al final el equipo es lo de menos, sino disfrutarlo".

Quería revivir algo de esa atmósfera en Madrid y, de paso, compartirla con los amigos a los que había "convertido" al fútbol americano. Por eso, cuando salieron las entradas, no lo dudó ni un segundo: "Se me ocurrió la idea de intentar venir, de pasar un fin de semana aquí y disfrutar todos de la NFL. Algunos entienden más, otros menos, pero al final lo que prevalece es el espectáculo".

Habituado a la intensidad del Hard Rock Stadium, reconoce que le intrigaba saber si el público español estaría a la altura. Y su sorpresa ha sido mayúscula. "El ambiente es diferente al de allí, pero me está sorprendiendo. Tampoco creía que iba a haber tanto ambiente", admite..

La postal del estadio le ha descubierto algo que muchos sospechaban, pero que este partido ha confirmado: "Hay niños, familias, cada uno con la camiseta de su equipo y yo creo que la gente estaba esperando y creo que hay más afición NFL de lo que puede parecer y al venir aquí lo he comprobado".