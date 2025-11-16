Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Cuenta por qué va con los Dolphins en el partido de la NFL de Madrid y la historia es digna de Hollywood
Virales

Virales

Cuenta por qué va con los Dolphins en el partido de la NFL de Madrid y la historia es digna de Hollywood

Su historia no empieza en un estadio, sino en un hospital.

Ana Beatriz Micó Catalán
Ana Beatriz Micó Catalán
Un aficionado de los Miami Dolphins habla con 'El Huffpost' antes del partido de NFL en el Santiago Bernabéu.
Un aficionado de los Miami Dolphins habla con 'El Huffpost' antes del partido de NFL en el Santiago Bernabéu.El HuffPost

El histórico choque entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins en el estadio Santiago Bernabéu está dejando imágenes únicas: miles de aficionados con camisetas de todos los equipos de la NFL, familias enteras viviendo el espectáculo y visitantes que se han desplazado a la capital española desde diversas partes del país, y del mundo, para no perderse este momento. 

Esta afluencia está dejando testimonios realmente curiosos, e incluso algunos muy emotivos. Entre estos últimos está el de un aficionado de Tomelloso (Ciudad Real) que cuenta a nuestro compañero de El HuffPost Álvaro Palazón cómo nació su pasión por los Dolphins y qué siente al ver a su equipo en un escenario tan inesperado como el coliseo madridista.

Su historia no empieza en un estadio, sino en un hospital. "Todo me viene porque en Miami estuve ingresado en un hospital y lo único que podía ver era fútbol americano, era lo único que entendía", recuerda. 

Fue en esas horas largas, con la televisión como única compañía, cuando descubrió la mística que envuelven a la NFL: "A partir de ahí, me aficioné a los Dolphins, también vi un partido allí en Miami y al final a los amigos los he metido un poco. Les he ido inculcando el fútbol americano".

Una fiesta que se vive diferente a ambos lados del Atlántico, pero que comparte esencia

Para él, asistir a un partido en Miami fue un antes y un después. "Allí el fútbol americano se vive de otra manera, la gente se lo toma como una fiesta", explica. El aficionado describe la experiencia como un gran encuentro social más que como un simple evento deportivo: "En el momento en que estás en Miami y estás en un partido ves cómo van familias y al estar allí al final el equipo es lo de menos, sino disfrutarlo".

Quería revivir algo de esa atmósfera en Madrid y, de paso, compartirla con los amigos a los que había "convertido" al fútbol americano. Por eso, cuando salieron las entradas, no lo dudó ni un segundo: "Se me ocurrió la idea de intentar venir, de pasar un fin de semana aquí y disfrutar todos de la NFL. Algunos entienden más, otros menos, pero al final lo que prevalece es el espectáculo".

Habituado a la intensidad del Hard Rock Stadium, reconoce que le intrigaba saber si el público español estaría a la altura. Y su sorpresa ha sido mayúscula. "El ambiente es diferente al de allí, pero me está sorprendiendo. Tampoco creía que iba a haber tanto ambiente", admite..

La postal del estadio le ha descubierto algo que muchos sospechaban, pero que este partido ha confirmado: "Hay niños, familias, cada uno con la camiseta de su equipo y yo creo que la gente estaba esperando y creo que hay más afición NFL de lo que puede parecer y al venir aquí lo he comprobado".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Ana Beatriz Micó Catalán
Ana Beatriz Micó Catalán
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en HuffPost España, informando sobre los principales temas de actualidad de una manera cercana y sencilla para que sean fáciles de comprender.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo: actualidad nacional e internacional, política, sociedad, deporte… Me gusta estar al tanto de lo que pasa y contarlo con claridad.


No obstante, si hay algo que realmente disfruto es meterme de lleno en temas de denuncia social. He cubierto desde las protestas de sanitarios y bomberos hasta los problemas de los vecinos afectados por la línea 7B del metro de Madrid, siempre con la intención de dar voz a quienes más lo necesitan.


También tengo mi lado futbolero. Me encanta escribir sobre fútbol y uno de los proyectos que más he disfrutado fue la Enciclopedia de la Eurocopa en As, donde repasé toda la historia de la selección española en el torneo. En resumen, escribo sobre lo que pasa, lo que duele y lo que nos apasiona.

 

Mi trayectoria

Mi andadura empezó cuando apenas era una adolescente. Recuerdo aprovechar cualquier rato libre en el instituto para redactar mis crónicas, previas y artículos de opinión en la agenda.


Comencé a escribir de forma más profesional cuando colaboré con varias páginas webs escribiendo sobre el Real Madrid CF y el Elche CF. Entre ellas destacan, VAVEL o Franjiverdes. Paralelamente, estudié la carrera de Periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche.


Al final de mis estudios, realicé prácticas como Community Manager en la Institución Ferial Alicantina (IFA). A continuación, pasé a hacerlas en el Diario AS, en la sección de Fútbol, antes de pasar a trabajar con colaboradora en este medio en la sección de Actualidad.  

 

 

Cómo contactar conmigo:

 