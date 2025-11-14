10 claves para entender por qué el partido de la NFL en el Santiago Bernabéu es histórico

El Santiago Bernabéu acogerá el partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

Este 2025 España entra dentro de la historia del deporte al acoger por primera vez un partido de la NFL, la mayor liga del mundo de fútbol americano. Los Washington Commanders y los Miami Dolphins se enfrentarán este domingo en el Santiago Bernabéu, estadio oficial del Real Madrid, bajo el nombre NFL Madrid Game 2025, a las 15:30 horas.

Los fans del fútbol americano no solo podrán disfrutar del partido, sino que desde este jueves 13 de noviembre hasta el día del partido se podrán participar en diferentes actividades distribuidas por Madrid, desde partidos de la NFL Academy hasta la posibilidad de hacerse fotografías con tres cascos gigantes de la NFL.

1. ¿Qué es la NFL? La National Footbal League es la mayor liga de fútbol americano profesional. La componen 32 equipos y se divide en dos conferencias: la American Football Conference (AFC) y la National Football Conference. Ambos campeones se enfrentarán en el uno de los partidos más populares del mundo: la Super Bowl.

2. Tras todas las actividades programadas para los fans, los Washington Commanders y los Miami Dolphins se enfrentarán el próximo 16 de noviembre a las 15:30 en el Santiago Bernabéu.

3. Desde el 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre se distribuirán hasta 34 piezas de meninas gigantes, varias de ellas tematizadas con motivo del partido de la NFL. Se podrán encontrar en los distritos de Barajas, Chamberí, Moncloa-Aravaca, Salamanca y Madrid-Centro. Al final de la exposición, que recibe el nombre de Meninas Madrid Gallery 2025, serán subastadas y el 80% de la recaudación final será destinada a fundaciones benéficas.

Presentación de Meninas Madrid Art Gallery 2025. Ayuntamiento de Madrid.

4. Frente al Palacio de Cibeles se exponen tres cascos gigantes de la NFL para que cualquiera pueda hacerse una fotografía antes del partido.

5. Las promesas del fútbol americano también aterrizan en Madrid. La NFL Academy disputará dos partidos: el 14 de noviembre frente al equipo de México a las 18:00 horas. El 15 de noviembre lo hará frente al equipo de España a las 11:00 horas. Ambos se jugarán en el Estadio de Vallehermoso (Chamberí) y la entrada será completamente gratuita.

6. El Ayuntamiento de Madrid patrocinará el partido. El contrato de patrocinio consta de un apoyo económico de 1,5 millones de euros (sin IVA).

7. El partido se retransmitirá en abierto por Cuatro (Mediaset) a partir de las 15:00 horas con el equipo de Iker Sagasti, Paula Páramo, Mariano Sinito, Fran Mato y Marta Veracruz. También podrá verse en DAZN a partir de las 14:30 horas con el equipo formado por Rubén Ibeas y Álvaro Rodríguez, acompañados por el exjugador de la NFL Alejandro Villanueva, además de Diego Campoy y Pepe Rodríguez.

8. Si quieres apoyar a los Miami Dolphins, que sepas que organizan eventos gratuitos en la Plaza de España a través de una fan zone, del 13 al 15 de noviembre, desde las 12:00 horas hasta las 22:00 horas. Del 10 al 16 de noviembre en Collins Irish Tavern (Calle de Sagaste 26) será una fan zone más.

9. Por otro lado, si te inclinas por los Washington Commanders, se llevará a cabo un Fan Rally en la taberna Irish Rover (Avenida de Brasil, 7) el viernes 14 de noviembre y en James Joyce Irish Pub (Calle Alcalá, 59) el 16 de noviembre antes del partido.

10. 425 agentes de la Policía Municipal y cinco unidades de SAMUR-Protección Civil serán los encargados de seguridad, tal y como ha anunciado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz. Para el partido habrá un operativo especial desde las 15:30 horas y terminará a las 19:00 para minimizar el impacto en la movilidad peatonal y monitorizada.