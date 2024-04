Cuenta la reacción de una noruega cuando el bus se salta la parada: lo compara con España

En 'Salmón y punto', un podcast que trata información muy útil sobre Noruega, han hablado con Rosana, una conductora de bus en el país nórdico que habla desde su experiencia.

Ha contado lo que le ocurrió en su jornada laboral al saltarse la parada de una pasajera y lo ha comparado con cómo sería la reacción en España.

"Son (en Noruega) más tolerantes", ha afirmado al principio del vídeo, que cuenta con las mil reproducciones en menos de 24 horas y subiendo. "Una vez, cuando estaba en mi 'mundo de Yupi' escuchando música para relajarte, se me acercó una chica y me dijo que me había pasado la parada aunque haya avisado", ha explicado.

"Hace tres paradas", prosiguió la pasajero. "Lo siento, disculpa, que no lo he escuchado, doy la vuelta y te dejo", contestó Rosana, que se quedó sorprendida por lo que le contestó la noruega después.

"No, no hay problema", fue lo que dijo. Rosana ha concluido que son bastante tranquilos y que la principal diferencia es que los españoles son "más latinos, con más carácter". En los comentarios ha habido división de opiniones.

Por un lado, los que creen que "ha puesto un ejemplo donde efadarse es lo más lógico del mundo" y los que afirman que "en España te pasas de parada y te gritan desde la puerta de salida como animales".