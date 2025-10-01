Cuenta lo que tarda en ir a trabajar en Madrid y lo dice todo con la comparación que hace

El caos en el desplazamiento en Madrid sigue vigente tras un mes de septiembre donde las quejas por los metros llenos, por las esperas en los andenes o por los innumerables atascos que se producen a diario en las carreteras madrileñas han estado presentes casi a diario.

"Dejar pasar tres metros de tan lleno que va y, encima, tirarte una hora en la carretera por el atasco. Madrid, eres invivible", reflexionó este martes la tuitera María, conocida en la red social de Elon Musk como @MariaMayrit.

La usuaria, que confesó "adorar Madrid", calificó a la ciudad como "trampa" y reconoció que si tuviera teletrabajo al 100% estaría viviendo feliz en cualquier otra capital de provincia española. Como ella, muchos usuarios dieron la misma opinión y mostraron su desencanto con la movilidad que se vive a diario.

Entonces, horas después la joven lanzó otra reflexión al mostrar el tiempo que le cuesta ir de Nuevos Ministerios a Las Tablas, una distancia que no supera los 15 kilómetros y que, gracias al atasco que había, le ha costado casi una hora y media debido a las obras que hay en las Cuatro Torres.

"Ni un solo día en el que no piense que de mi casa en Madrid al acueducto de Segovia solo hay 1:30h. Lo mismo que he tardado de Nuevos Ministerios a Las Tablas", ha afirmado, adjuntando además en ese tuit un pantallazo del tiempo que le costaría recorrer los 100 kilómetros hasta la ciudad castellanoleonesa.

Su reflexión se ha hecho viral en X con más de 185.000 reproducciones en pocas horas y 3.000 me gusta. También ha recibido multitud de respuestas de gente pensando similar y criticando lo que está pasando en Madrid.

"Madrid no tiene infraestructuras suficientes para la cantidad de población que reside en la ciudad y municipios colindantes. El colapso es inevitable hasta que haya otro planteamiento en carreteras, transporte público y teletrabajo", le ha dicho un tuitero.

"Parla - Las Tablas hago yo. Dando gracias a que dos días teletrabajo. Es desesperante", le ha comentado otra.