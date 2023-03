Se da cuenta de que le falta una pieza de un puzzle, lo pide a la fábrica y ojo a lo que le mandan

¿A quién no le ha pasado que se pone a hacer un puzzle y le falta una pieza? Suele ocurrir que esta ausencia se debe, principalmente, a un despiste a la hora de montarlo, porque la pieza cae al suelo o se la come el perro.

Y ahí se fastidia todas las horas de esfuerzo que uno ha dedicado a montar ese rompecabezas, porque en algún lado del mismo aparece un agujero, un orificio, una brecha que uno es incapaz de no mirar.

En el caso de la usuaria de Twitter @coral_millenium, ante la falta de esa pieza fundamental para completar el puzzle, decidió escribir a la empresa que lo fabricó para que se la enviasen.

"Me aseguran que sin problemas me la mandan", explica en su cuenta esta usuaria. Lo que seguro que no esperaba es lo que finalmente le ha llegado a casa: una bolsa con todas las piezas del puzzle.

La respuesta de la empresa ha triunfado en Twitter, donde los comentarios no se han hecho esperar: