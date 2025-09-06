Da la voz de alarma ante lo que está pasando en Madrid con las cafeterías

El cineasta y dramaturgo Juan Cavestany ha comentado durante una entrevista en la Cadena Ser algo que le ha llamado la atención mucho la atención, y por lo que ha mostrado su preocupación: la pérdida de las cafeterías de siempre en Madrid.

En concreto, el cineasta ha reflexionado sobre el tema durante su entrevista, recogida por la cuenta de TikTok Madrid Secreto (@madrid_secreto), quien ha subido un fragmento del vídeo que ha dado mucho de que hablar.

"Yo creo que una cosa de la que nos vamos a arrepentir mucho es del abandono de las cafeterías. El de los cines es una batalla ya muy difícil, está el cine de Jorge Juan, que sería fantástico poder recuperarlo como cine...", ha comenzado lamentando el artista.

"Pero las cafeterías, lo que está pasando con las cafeterías creo que sí merece una llamada de atención. Llevo unos meses aquí en la zona centro, Ópera, Sol, todo este centro... ¡No hay cafeterías! Es muy curioso. Son otra cosa", ha asegurado el dramaturgo.

"Cuando además, históricamente ha habido algunas muy emblemáticas", ha comentado una de las periodistas. "Bueno, y ahora mismo hay una campaña en redes pidiendo firmas para que no se cierre Café Central", ha señalado también su compañero.

"Pero eso también parece bastante irreversible ya", ha contestado Cavestany, una afirmación a la que el entrevistador le ha dado la razón con tristeza por el cierre de este lugar tan emblemático de la capital madrileña: "Por desgracia sí".

"Me parece un buen aviso decir: 'Oye, ¿las cafeterías ahora qué son?'. Son lugares para turistas mucho aquí en el centro; sitios de café especializado como muy caro y muy intenso, y tal...", ha censurado el cineasta.

Y por último ha querido concluir con una petición para revertir esta tendencia y evitar esta pérdida: "Yo animo a la gente a que siga frecuentando donde ponga cafetería y haya formita en el mostrador".