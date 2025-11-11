Dani Martín emite un comunicado sobre Rosalía y Aitana tras la polémica

El cantante español Dani Martín ha dicho basta. A pesar de dejar muy claro que decidió hacer "oídos sordos a todas las noticias falsas noticias" que afectan a su vida privada y pública, esta vez ha tenido que publicar un comunicado en sus redes sociales en los que ha dejado muy claro lo que piensa realmente de las populares artistas Rosalía y Aitana Ocaña.

Todo comenzó por un comentario que hizo a la hora de recoger el premio a Mejor Artista en Directo en la gala de LOS40 Music Awards Santander 2025 la semana pasada. "En nuestro país es un placer tener a artistas como Rosalía, como Aitana, como Ed Sheeran. Pero para mí lo más importante es ver en el escenario a gente como Dani Fernández, que tienen ese ADN que me representa, que llevo dentro y que me da esperanza. Un aplauso para él", pronunció Dani Martín.

Muchos usuarios de las redes sociales recibieron estas palabras como un 'palo' o una crítica a las figuras musicales de Rosalía y Aitana, pero ni mucho menos ha sido realmente así, tal y como ha confirmado el exmiembro de El Canto del Loco.

Inicia un largo pronunciamiento en redes sociales con varias contundentes preguntas: "¿Cómo es posible que el afán por generar lugares de conflicto llegue tan lejos? ¿Cómo es posible que haya tanta gente dispuesta a encontrar enfrentamiento donde solo hay admiración? ¿Cómo es posible que se generen tantas tertulias, tantos artículos, para debatir sobre una verdad paralela que no responde en nada a la realidad? ¿Qué interés hay en enfrentar gratuitamente a las personas?".

"Admiración y respeto por dos artistas excepcionales"

Dani Martín ha afirmado que desde hace mucho tiempo decidió hacer "oídos sordos" a todas las "noticias falsas" que afecten a su vida tanto pública como privada porque "habría necesitado de toda una oficina para poder desmentir, día tras día, el cúmulo de torpezas con las que a mucha gente le gusta levantarse".

"Hoy, sin embargo, voy a romper esa dinámica y lo hago para dejar clara y meridiana la admiración y el respeto que tengo por dos artistas excepcionales como son Rosalía y Aitana", ha advertido.

De Rosalía ha recordado una entrevista que él hizo para El Hormiguero en el que comparó su capacidad artística con la de John Lennon. "¿De verdad, después de ese comentario es posible que haya gente que pretenda que yo haya dicho algo indebido sobre ella?", ha defendido.

Sobre Aitana ha recordado el trabajo que hicieron juntos: "Colaboré hace pocos años en su especial de Navidad y hemos compuesto juntos en mi estudio".