Todos hablan de Jaime Altozano tras el nuevo disco de Rosalía: la razón es justo la que estás pensando

Rosalía ha logrado un hito. Lux, su nuevo disco, se ha convertido en el álbum en español más reproducido del día en Spotify con 42,1 millones de reproducciones en su primera jornada, casi triplicando las las cifras de Motomami que fueron 16 millones.

Hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido dedicarle un mensaje en X donde dice: "Enhorabuena, Rosalía, por ese deslumbrante lanzamiento de Lux! Has colocado a España en la cima de la música mundial, con el debut más exitoso de una artista hispanohablante femenina en Spotify, llegando a ser ayer la tercera artista más escuchada de toda la plataforma".

El éxito de Rosalía es imparable. Este mismo lunes ha hecho batir todos los récords a La Revuelta, el programa de David Broncano en RTVE, logrando un 20% de cuota de pantalla.

Jaime Altozano, tendencia en España

Pero no sólo Rosalía ha aumentado su éxito estos días con el lanzamiento de su disco. En redes sociales hay un nombre que se repite: el del youtuber especializado en música Jaime Altozano.

Cientos de personas han recordado lo que pasó en 2022 cuando Altozano y Rosalía analizaron juntos Motomami, el disco anterior de la artista. De hecho, muchos recuerdan lo mucho que ayudó Altozano a relanzar el disco ya que, de primeras, había muchos temas que no se entendían y al explicarlos los dos juntos ya sí.

La mala noticia es que Jaime Altozano lleva un año sin subir contenido a su canal de YouTube, con 3,4 millones de suscriptores, desde que publicó un vídeo junto a Ter, su expareja, contando que ya no estaban juntos.

En la red social de Elon Musk hay decenas de comentarios sobre si Altozano va a publicar o no algún vídeo analizando Lux junto a Rosalía. "Sorry perro no puedo hablar del nuevo álbum de rosalia jaime altozano no ha subido un video respecto a eso", "Me urge que Jaime Altozano analice LUX de Rosalía, quiero entender hasta el más mínimo detalle", "Por allá en el 2017-2018 vi el video Jaime Altozano sobre el Mal Querer, y me cambió la vida, porque dije wow que increíble eres Rosalía. Entonces hoy mi super hilo de canciones donde hablo sola será de LUX", "bueno y no van a revivir a Jaime Altozano pa q hable de lux???", "Después de una entrevista divertida en #LaRevuelta debería haber una seria con Jaime Altozano" y "Si Jaime Altozano vuelve a internet para reaccionar a Lux se puede considerar que hubo intervención divina", dicen en redes.