Rosalía se lleva todos los aplausos al decir lo que tenía que hacer tras 'La Revuelta': que lo diga ella tiene más relevancia
Rosalía se lleva todos los aplausos al decir lo que tenía que hacer tras 'La Revuelta': que lo diga ella tiene más relevancia

"Lo que dice es súper real".

Rosalía siendo entrevistada en 'La Revuelta'.
Rosalía en 'La Revuelta'.TVE

Rosalía es el nombre propio del mundo de la música y de la cultura en España. La publicación de su cuarto disco, Lux, el pasado viernes ha catapultado a la artista catalana al número 1 de todos los rankings y a estar en boca de todos y ser el eje de muchas conversaciones.

Este lunes, la cantante estuvo en La Revuelta de David Broncano donde recibió una presentación histórica y casi irrepetible, ya que el programa juntó a los cineastas Pedro Almodóvar y Javi Calvo, a la futbolista del FC Barcelona Alexia Putellas, a la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, a la diseñadora María Escoté, al deportista Joan Pradells, a los artistas Estopa y La Zowi y a la actriz Carmen Machi. 

Durante la conversación con Broncano, Rosalía confesó que tras la grabación del programa ella tenía que ir a clases de canto justo después y dejó un mensaje que ha tenido una gran repercusión en redes sociales.

"Tengo clase de canto después del programa porque claro que las recibo", afirmó, descartando que fuera ella las que las diera. Comentó que hace multitud de ejercicios de conservación y técnicas de voz. 

"Llevo toda la vida dando clases de canto y sigo. Es como un deportista que no para de entrenar ni practicar, al final la voz es un instrumento y tengo que practicar cada día. Es una cuestión de mantener las cuerdas bien, flexibles, etc.", añadió Rosalía.

Se llevó el elogio de la gente

Mientras la artista confesaba este detalle de su vida profesional, Broncano quiso ironizar con la importancia que tiene que una figura como ella hiciera esta afirmación: "Habrá artistas hoy escuchando y pensando que si Rosalía sigue dando clases de canto...". 

En redes sociales también muchos quisieron destacar lo importante que es en todas las carreras profesionales seguir trabajando, por mucho que puedas ser la número 1. "Gracias a seguir dando clases siento que cada vez su voz es mucho mejor, en general se nota cuando los artistas siguen evolucionando porque hace años no tenía la voz que ahora y es lo que cuenta en un artista, el querer seguir mejorando", escribió una tuitera. 

"Lo que dice es súper real, todos los músicos profesionales necesitamos estudiar todos los días, y realmente es como un deporte de alto rendimiento. Lo de las clases también, uno siempre cuando se puede sigue tomando clases", afirmó un segundo.

"No falla. Los más grandes suelen ser los más humildes. Viva la Rosalía", opinó la periodista de TVE Andalucía Verónica Chumillas, representando a un sinfín de tuits similares.

