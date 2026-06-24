Dani Martín llama "maleducada" a una niña que quería subir al escenario y desata las críticas: "Si yo soy el padre..."

El cantante Dani Martín está siendo protagonista en las redes sociales después de que se haya difundido unas imágenes de su último concierto, celebrado en el Recinto Ferial El Arenal como parte de su tour '25 P*t*s años.

En mitad de la actuación, hizo una pausa para dirigirse a una niña que portaba un cartel en el que pedía que la subiera al escenario para compartir unos instantes con su ídolo musical.

Durante esa interacción, Dani Martín hizo varios comentarios en tono de broma, entre los que destacó uno que hacía referencia a que esta pequeña fan estaba "mal educada". "¿Qué crees que soy yo, un pelele? Subirás cuando yo diga", espetó el madrileño en tono sarcástico, provocando risas entre los fans presentes

Unas palabras que han provocado miles de comentarios en redes, sobre todo críticas al cantante. No obstante, también hay quienes le defienden, asegurando que simplemente fue un comentario gracioso.

Pese a todo, las críticas se han impuesto, y en redes sociales como TikTok o X se pueden leer algunas de ellas: "Qué necesidad de soltarle a la niña todo eso", "Creo que la niña no vuelve a ir a un concierto de Dani Martín ni pagándole", "Si yo soy el padre me subo al escenario y te enseño lo maleducado que soy".

"Todavía hay gente buena"

Tras ver la polémica que ha provocado este momento, la madre de la niña ha emitido unas declaraciones para aclarar lo vivido en el concierto de Dani Martín. Y lo ha hecho publicando un vídeo en el que su hija dice: "Dani, no me has subido al escenario, pero me has regalado una camiseta".

Por su parte, la madre de esta pequeña fan ha asegurado que "todavía hay gente buena, ha parado a mi hija y le ha dicho que no la ha subido, y le ha comprado una camiseta", agradeciendo así el gesto al cantante.

De momento, Dani Martín no se ha pronunciado tras lo ocurrido. El cantante madrileño, de 49 años, continúa con su gira de celebración de sus 25 años de carrera en una serie de conciertos con los que está recorriendo España.