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Dani Martín revela el consejo que le dio su padre sobre ir a hoteles: para esculpir en piedra
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Dani Martín revela el consejo que le dio su padre sobre ir a hoteles: para esculpir en piedra

Su forma de dejar la habitación ha desatado un debate inesperado: ¿ayuda realmente o da más trabajo?

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Dani Martín en Los40 Music Awards 2025
El cantante posó en la alfombra roja en Valencia.Sergio R Moreno

Un vídeo viral de la cuenta @pedropietrotv ha puesto en el centro de la conversación a Dani Martín, pero no por su música. El cantante ha sorprendido al contar el consejo que su padre le dio hace años sobre cómo comportarse en los hoteles, una reflexión que ha generado miles de reacciones… y bastante división de opiniones.

"Cuando te marches de la habitación de un hotel, piensa que la persona que va a entrar a limpiar podría ser tu padre o tu madre", explica el artista. A partir de esa idea, asegura que siempre intenta dejar todo recogido: toallas dobladas, cama “casi hecha” y la habitación en orden. Un gesto que él resume como pura educación.

Un gesto de empatía… que no todos ven igual

La intención de Dani Martín ha sido ampliamente aplaudida por muchos usuarios, que destacan el valor de la empatía y el respeto hacia el personal de limpieza. "Eso se llama educación", "ojalá más gente así" o "tu padre te educó muy bien" son algunos de los comentarios que más se repiten.

Sin embargo, el vídeo ha abierto un debate inesperado: hay quienes aseguran que ese tipo de gestos, aunque bienintencionados, no siempre ayudan. De hecho, varias camareras de pisos han explicado que hacer la cama puede suponer incluso más trabajo, ya que deben deshacerla igualmente para cambiar las sábanas.

Lo que de verdad facilita el trabajo (según quienes lo hacen)

Entre los comentarios más destacados aparecen consejos prácticos de personas que han trabajado en hoteles. Muchos coinciden en que, si se quiere ayudar de verdad, lo más útil es dejar las sábanas retiradas sobre la cama y las toallas usadas juntas en la bañera o el lavabo.

El motivo es sencillo: así se agiliza el proceso de limpieza y se evita tener que deshacer lo que el cliente ya ha dejado aparentemente ordenado. "Nunca la cama hecha, porque tenemos que volver a deshacerla… es doble trabajo", explica una usuaria con experiencia en el sector.

Más allá del debate: el mensaje que ha conectado

Pese a la polémica, hay algo en lo que muchos coinciden: el gesto de Dani Martín va más allá de si está bien o mal hecho. Lo que ha conectado con la gente es la idea de pensar en la persona que viene después, algo que no siempre se tiene en cuenta.

"Si todos pensáramos así, otro mundo sería", resume uno de los comentarios. Y es precisamente esa reflexión -la de ponerse en el lugar del otro- la que ha convertido el vídeo en viral.

Una lección que va más allá de los hoteles

El consejo del padre de Dani Martín ha trascendido el contexto de una habitación de hotel. Para muchos, es una forma de entender la vida: dejar las cosas un poco mejor de como las encontraste y actuar con consideración hacia los demás.

Aunque el debate siga abierto sobre cómo hacerlo correctamente, el mensaje de fondo parece claro. Y por eso, más allá de las toallas o las sábanas, lo que ha quedado grabado es esa frase que muchos ya consideran "para esculpir en piedra"

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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