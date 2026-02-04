Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La reflexión de Sara Carbonero tras su paso por el quirófano: "No sé cómo devolver tanto amor"
La reflexión de Sara Carbonero tras su paso por el quirófano: "No sé cómo devolver tanto amor"

La periodista ha aprovechado su cumpleaños para dar las gracias a sus seguidores y a todas las personas que la han cuidado. 

Sara Carbonero, en la gala 'Elle X Future' en noviembre de 2025
Sara Carbonero, en la gala 'Elle X Future' en noviembre de 2025

Sara Carbonero no empezó 2026 de la mejor manera. La periodista estaba celebrando el fin de año en Lanzarote cuando tuvo que ser ingresada por un dolor abdominal y sometida a una operación quirúrgica de urgencia que obligó a estar casi dos semanas en el hospital. 

Carbonero regresó el 13 de enero a Madrid y hasta ahora no se había pronunciado sobre su problema de salud, pero aprovechando su cumpleaños, el 3 de febrero, la periodista ha querido compartir una reflexión con sus seguidores. 

"Creo que nunca me había sentido tan feliz por cumplir un año más ni con tantos motivos para dar las gracias. Cerré el 2025 con una lista cortita de deseos pero la vida tenía otros planes. Ha sido duro. Todavía lo es aunque ya veo los rayitos de sol entre tanto nubarrón", escribió en una publicación en Instagram Carbonero. 

Junto a un carrusel con imágenes soplando las velas y con sus hijos, la periodista ha asegurado que cuando entró hace un mes en quirófano "llena de incertidumbre habría firmado poder estar" tal y como está actualmente. "Ya no duele. El miedo ha dado paso a la gratitud, a la serenidad y a la calma", ha añadido la periodista. 

"Ha sido un día de celebrar lo sencillo, pero también lleno de sorpresas, de flores y tarta de chocolate. He comido sopa de cebolla en mi nuevo restaurante francés preferido y he paseado por el centro de Madrid. Para rematarlo unas risas con amigas y el ritual de soplar las velas con los niños", ha comentando Carbonero sobre su cumpleaños. 

Su agradecimiento a las personas que la han cuidado

En su mensaje, la periodista no ha querido olvidarse de las personas que la han apoyado y cuidado en este bache: "Como dije en una ocasión, no me gusta romantizar los problemas de salud, ojalá nadie tuviese que pasar por ellos pero si hay algo positivo es darte cuenta de la cantidad de gente que te quiere y que se preocupa por ti". 

"No sé cómo devolver tanto amor. En primer lugar a mi familia y amigos, los que nunca te sueltan la mano, a mi hermana y a Jota, mi chico, que no se separaron de mí ni un minuto en los momentos más difíciles", ha agradecido Carbonero. 

La periodista también ha tenido palabras para Íker Casillas y su madre "por cuidar y proteger lo que más quiero cuando yo no podía" y, por supuesto, para el equipo médico. "A todos los médicos, enfermeras y personal sanitario del hospital universitario Doctor José Molina Orosa de Lanzarote. A Nuria y a María por su vocación, su cariño y sus cuidados y mimos en las noches imposibles", ha escrito la cofundadora de Slowlove.

Carbonero ha reflexionado asegurando que cumple años "sabiendo perfectamente qué es lo esencial en la vida. Una vida tan frágil e imprevisible como bella" y que mira al futuro con amor, esperanza y fuerza. "No podemos cambiar las cartas que nos tocan. Lo único que depende de nosotros es la actitud", ha destacado. 

"Hoy cumplo un año más lejos del ruido, sin tiempo para odiar, con el corazón lleno. Hoy un cumplo un año más con una nueva cicatriz que me recuerda que he superado otra piedra en el camino", ha concluido la periodista agradeciendo a sus seguidores todos los mensajes que le han mandado en estas semanas. 

