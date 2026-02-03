Benjamín Prado pone los puntos sobre las íes a Elon Musk por insultar a Sánchez al prohibir las redes sociales a los menores de 16 años

Lío a la vista con nombre propio: Elon Musk. El multimillonario empresario y dueño de la red social X ha saltado en un tuit insultando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que este anunciara una medida que prohibirá a los menores de 16 años acceder a las redes sociales.

Siguiendo los pasos de Australia y Francia, el Ejecutivo adoptará unas medidas que prohibirán el acceso y perseguirán a las plataformas digitales que no retiren contenido "de odio" e "ilegales". Además, también se abordará, junto a la Fiscalía española, investigar si empresas como Grok, TikTok e Instagram han cometido posibles infracciones legales.

Durante la Cumbre Mundial de Gobiernos que se ha celebrado en Dubái, Sánchez ha pronunciado que "las redes sociales se han convertido en un estado fallido, un lugar donde se ignoran las leyes, donde se toleran los delitos y donde la información vale más que la verdad y la mitad de los usuarios sufren ataques de odio".

El "sucio" Sánchez

Entre todas las reacciones y los debates que han surgido a raíz de esta nueva medida, que va a dar que hablar (y mucho), está la de Elon Musk, que directamente ha atacado a Sánchez: "El sucio Sánchez es un tirano y traidor al pueblo de España". Y justo al final, el emoticono de una caca.

El poeta y escritor Benjamín Prado, nominado en 2025 al Latin Grammy como coautor de Un Último Vals, de Joaquín Sabina, ha puesto los puntos sobre las íes en el programa vespertino Más Vale Tarde.

"Hay que defender no solo a los niños, sino a todos los ciudadanos, a la gente, de las redes sociales. No pueden ser un lugar de insultos, de fake news, de continua persecución de personas", ha expresado al principio de su intervención.

"Y eso ocurre precisamente porque el que te insulta es el caballero plateado", ha añadido al respecto. La recomendación que ha dado Prado es que "si viniera (el usuario de la red social) con su DNI y se llamase Pepe González, a lo mejor se insultaría mucho menos".

Eso es precisamente lo que se debería regular, según el escritor. Con una identificación en redes sociales, los bulos, los insultos gratuitos y otro tipo de acosos se reducirían en gran medida