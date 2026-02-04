Nona, experta en IA: "Cada error añade seis meses de spam"

El teléfono suena a cualquier hora del día. Interrumpe reuniones, comidas, descanso y momentos personales. Al otro lado, puede haber una llamada importante, sino una oferta sospechosa, una grabación automática o un intento de fraude.

Las llamadas spam se han convertido en una molestia cotidiana para millones de personas y, aunque la reacción más común es rechazar o colgar rápidamente, una experta en inteligencia artificial advierte que esa respuesta puede estar empeorando el problema.

“Cada error añade seis meses de spam”. Así de contundente es Nona, profesora de inteligencia artificial y divulgadora tecnológica conocida en X como @Nona_xai, quien ha explicado por qué rechazar llamadas no deseadas no protege tu número y cómo, en realidad, te hace más visible para los centros telefónicos.

Por qué es un grave error

Según explica Nona, cuando una persona rechaza manualmente una llamada, está enviando una señal muy valiosa a los sistemas automatizados que hay detrás de estas campañas. “Rechazar la llamada confirma actividad humana”, señala. Los algoritmos de marcación masiva distinguen entre números abandonados y usuarios activos mediante pequeñas interacciones, como colgar rápidamente o pulsar un botón.

Ese simple gesto valida el número como “vivo”, lo eleva dentro de las bases de datos comerciales y lo convierte en un objetivo prioritario para futuras campañas. Además, ese perfil puede ser revendido a otros centros telefónicos, lo que explica por qué, tras colgar varias llamadas, muchas personas notan un aumento del acoso.

Los riesgos reales del spam

Las llamadas spam no solo son incómodas. Según Nona, también representan una puerta de entrada a fraudes, robo de identidad y extorsión. Cada interacción aporta información ya que confirma horarios de uso, hábitos y la probabilidad de que una persona responda en el futuro.

A esto se suman los efectos emocionales y sociales. El bombardeo constante genera estrés, ansiedad y desconfianza, hasta el punto de que muchas personas dejan de contestar llamadas legítimas. Esto puede afectar gestiones médicas, laborales o familiares importantes, creando un problema mayor que la simple molestia telefónica.

Cómo volverte “invisible”

La experta en IA recomienda no interactuar directamente con las llamadas sospechosas y apostar por soluciones automáticas. En este sentido, herramientas como el identificador de llamada y la protección contra spam de Google pueden marcar la diferencia.

En dispositivos Android, esta función permite identificar llamadas de empresas desconocidas y advertir sobre posibles intentos de spam. Para ello, el teléfono envía información básica de las llamadas a Google, sin acceder a la agenda de contactos personales.

Además, existe la opción de filtrar llamadas de spam, evitando notificaciones y reduciendo la tentación de colgar manualmente. También es posible marcar números como spam desde la propia aplicación del teléfono, ayudando a mejorar los sistemas de detección y protegiendo a otros usuarios.

La Lista Robinson

Otra herramienta clave para reducir las llamadas comerciales es la Lista Robinson. Inscribirse en ella es gratuito y permite evitar publicidad de empresas a las que no se haya dado consentimiento expreso.

La ley obliga a las compañías a consultar esta lista antes de lanzar campañas, por lo que estar inscrito añade una capa de protección adicional. Sin embargo, el efecto no es inmediato. La inscripción puede tardar hasta dos meses en ser plenamente efectiva, ya que algunas campañas ya están en marcha.