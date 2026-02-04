Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Cuenta lo que le pasa a su abuela con 'Pasapalabra', señala lo que ocurrirá el jueves y media España se ve reflejada
Muchos pensarán igual. 

Roberto Leal por 'Pasapalabra'.Antena 3

Manu y Rosa se han convertido en los últimos meses en sinónimo de Pasapalabra. Ambos concursantes llevan muchísimo tiempo colándose a diario en las casas de los espectadores y el próximo jueves uno de los dos tocará la gloria llevándose el bote del programa de Antena 3, de 2.716.000 euros.

La cadena se volcará con el acontecimiento, puesto que nadie se lleva el dinero desde el 15 de mayo de 2024, cuando el madrileño Óscar Díaz se embolsó 1.816.000 euros. Antena 3 invitará el jueves a Manu y a Rosa a El Hormiguero y después del programa de Pablo Motos emitirá el programa donde uno de los dos se lleva el botín.

Los españoles verán, por tanto, quién gana el premio a altas horas de la noche, algo que contrasta con el horario habitual del programa entre las 20.00 y las 21.00. No es una novedad, ya que en otras ocasiones Antena 3 ya ha retrasado la emisión en las que los concursantes se llevaban el bote. 

Eso descoloca a algunos espectadores habituales y todo se resume en un mensaje que ha lanzado en la red social X el usuario @fIashcardona y que se está compartiendo de forma masiva: "Mi abuela ve esto religiosamente todas y cada una de las tardes con la esperanza de que alguno se lleve el rosco y cuando se lo llevan no lo puede ver porque lo ponen a las 11 de la noche. ¿De quién es la idea?".

Desde mayo y noviembre de 2024

Esta misma semana, Pasapalabra ya ha vivido gran emoción porque Manu ha llegado a rozar el premio al lograr 23 aciertos. El madrileño ya ha hecho historia en el programa porque ha superado los 360 programas de Orestes y es el concursante que más ha durado en toda la historia de PasapalabraLlegó al programa el 17 de mayo de 2024, solo un día después de que Óscar Díaz ganara el bote.

Rosa, por su parte, ha batido récords entre las concursantes mujeres y ya roza las 300 apariciones. Debutó en el formato el 19 de noviembre de 2024, cuando Manu ya llevaba 131 días.

