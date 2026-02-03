Sánchez anuncia que España prohibirá a los menores de 16 años acceder a las redes sociales

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. Además, el Ejecutivo adoptará la próxima semana otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales.

Sánchez ha hecho este anuncio en su intervención ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái y en la que participan una treintena de jefes de Estado y de Gobierno.

En concreto, las medidas que adoptará su Ejecutivo pasan por impedir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales y perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales". También abordará junto a la Fiscalía las vías para investigar las posibles infracciones legales de empresas como Grok, Tik Tok e Instagram.

El objetivo sería que dichas plataformas sistemas efectivos de verificación de edad, así como crear un sistema de "rastreo cuantificación y trazabilidad" que permita establecer una "Huella de Odio y Polarización". Igualmente, se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal.

"Las redes sociales se han convertido en un estado fallido, un lugar donde se ignoran las leyes, donde se toleran los delitos y donde la desinformación vale más que la verdad y la mitad de los usuarios sufren ataques de odio", ha dicho Sánchez.

Como ejemplo, ha recordado que Tik Tok ha sido acusado de tolerar cuentas maliciosas que comparten materiales de pornografía infantil generados por inteligencia artificial, Instagram de espiar a millones de usuarios de Android en todo el mundo, y Facebook se ha usado para "desplegar cientos de campañas de desinformación e interferencia extranjera en elecciones nacionales y regionales".

También ha lamentado que la semana pasada el propietario de 'X', Elon Musk, "a pesar de ser emigrante, ha utilizado su cuenta personal para amplificar desinformación sobre una decisión soberana" del Gobierno español, la regularización de medio millón de inmigrantes. "Pero su poder y su influencia no nos deben dar miedo, porque nuestra determinación es mayor que su riqueza", ha señalado.

Esta decisión no es pionera. Australia ya aprobó hace dos meses que ninguna persona menor de 16 años pudiera mantener o abrir una cuenta en redes sociales, ya sea TikTok, Instagram, Facebook, X o YouTube. Mientras, la Asamblea Nacional de Francia ha aprobado un proyecto de ley que establece la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 15 años, aunque necesita todavía pasar por el Senado.

El PP, a favor

Tras el anuncio de Sánchez, el PP ya señalado que esta medida es similar a la que Feijóo avanzó en noviembre con su Plan de Protección para los Menores en el Entorno Digital, "con más controles y la implicación de las empresas tecnológicas".

"Como siempre ocurre con este Gobierno, llega tarde y a rastras. Le proponemos que, ya que ha decidido copiar las iniciativas del PP, también ponga en marcha las que tienen que ver con poner freno al suicidio y el acoso digital entre los menores, así como las medidas que sí dan herramientas reales y efectivas a las familias para cuidar a sus hijos", han señalado a El HuffPost fuentes de Génova.

