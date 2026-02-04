No sólo Aznar y Obregón: Astrid Gil-Casares, la "burguesa" española en los papeles de Epstein

La economista y escritora Astrid Gil-Casares asiste al estreno de "¿Qué te juegas?" en el Cine Capitol, el 27 de marzo de 2019, en Madrid.

No es sólo Ana Obregón. No es sólo José María Aznar y su hija Ana. Ahora sabemos que la economista y escritora española Astrid Gil-Casares, exesposa del presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, también mantuvo una fluida comunicación a lo largo de años, entre 2017 y 2019, con el pederasta Jeffrey Epstein, cuando él entró por segunda vez en la cárcel por trata de menores.

Lo como muestran los tres millones de documentos hechos públicos el pasado 30 de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que poco a poco va desgranando la prensa norteamericana.

Gil-Casares, que después de su paso por las finanzas se reconvirtió en guionista y autora, envío a Epstein un mensaje de correo electrónico en diciembre de 2017 en el que le pedía consejo sobre un primer borrador de una obra, "es un muy, muy incipiente borrador, pero me encantaría que lo leyeras".

La comunicación entre la española y el fallecido pedófilo en la que intercambiaban comentarios sobre novelas (como Guerra y Paz y, sobre todo, Lolita, una obra que ha sido encontrada repetidamente en las propiedades del financierio), artículos o comentarios sobre los protagonistas de una obra que ella escribe ("¿Qué cambiarías de Felipe?", le dice) continúa por otros medios, como WhastApp.

En un correo fechado en enero de 2018, le agradece sus observaciones: "He incorporado todos tus comentarios" y explica que ha intentado "hacer la historia menos cliché", precisando el objetivo del proyecto: "Quiero una comedia comercial, no una película de Cannes", se lee. Pero no se fía, y más tarde le dice: "¿Lo leerías una vez más, por favor?".

Incluso, en otro intercambio, le explica más sobre sus creaciones literarias: "Mi personaje 'romántico' principal sigue estando basado en ti… Una especie de Rhett Butler de los tiempos moderno".

"¿Cómo estás, desaparecido amigo?", le pregunta la escritora en julio de 2019 por esta vía. "París", le responde Esptein, antes de que Gil-Casares le pregunte por sus planes para el verano y le sugiere que se encuentren en alguna de las ciudades por las que iban a pasar en vacaciones. "Si pasas, escríbeme", le dice ella. En un mensaje más, se lee: "¿Estarás en París entre el 1 y el 5 de mayo?". antes de añadir, en tono cómplice: "¡Guau! ¿De verdad? Yo volaría el 2 y me quedaría hasta el 5. ¿Tenemos trato?".

Gil-Casares, que escribió el guión de una película titulada '¿Qué te juegas?', le confiesa "Me encantaría saber de ti", y lo hace el 5 de julio de 2019, el día antes de que el delincuente fallecido fuera detenido en el aeropuerto de Nueva Jersey al día siguiente.

¿Por qué no paras en Madrid una noche? Por alguna extraña razón siento que te necesito"

Hasta ese momento, y a lo largo de los años anteriores, los documentos hechos públicos revelan una relación íntima entre ambos en la que suceden confesiones: "Ha sido una semana dura emocionalmente", le reconoce ella. "¿Vienes a Europa la próxima semana? ¿Por qué no paras en Madrid una noche? Por alguna extraña razón siento que te necesito".

Ante lo impulsivo del mensaje, se ve en la necesidad de matizarlo. "Cuando digo 'siento que te necesito' es como amigo (así que no te sientas presionado). Es sólo que siento, percibo una conexión fuerte contigo", y añade: "Quizá sea sólo producto de mi imaginación, basada en tonterías por las que nosotras, las mujeres, nos sentimos especiales".

Hay otras invitaciones explícitas a Madrid: "No tengo a las niñas desde el miércoles hasta el domingo. España es preciosa. Te va a encantar", por ejemplo.

Epstein en los últimos intercambios le responde con mensajes breves y en uno de los lances la llama "básica" a lo que ella responde: "soy básica y burguesa".

Los documentos hechos públicos la semana pasada han desvelado la relación de muchos ciudadanos conocidos con el pedófilo que murió en la cárcel en agosto de 2019 como la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, el dueño de X Elon Musk o el expresidente de EEUU Bill Clinton, que debe comparecer en el Senado de Estados Unidos para explicar esta conexión.

Una foto del financiero Jeffrey Epstein y la joven Teala Davies circula durante una conferencia de prensa sobre el caso en el Lotte New York Palace, el 21 de noviembre de 2019. Steven Ferdman / Getty Images

Su biografía

La autora y economista nació en Madrid en 1973, hija del ingeniero naval Santiago Gil-Casares Armada y de la aristócrata francesa Catherine Marlier. Creció en la acaudalada urbanización Puerta de Hierro de la capital de España y pasaba los veranos en Sotogrande. Estudió en el colegio religioso de Saint Chaumond y en el Liceo Francés y Economía y Marketing en ESADE. Habla seis idiomas.

Trabajó en banca de inversión, primero en París en el banco Rothschild; y después en Londres en CSB, HSBC y JP Morgan. Ya en 2004, creó su propia consultora, llamada Gil-Casares Consultant Limited.

Fue en Reino Unido conoció a Rafael del Pino Calvo-Sotelo y empezaron a salir en 2004. El 10 de junio de 2006 se casaron y se trasladó a Madrid. Tuvieron tres hijos. Se divorciaron, sin embargo, en 2016.

Estando casada comenzó a escribir un guion que abandonó, retomó cuando se divorció y terminó en 2019. Fue el guion de la película ¿Qué te juegas?, dirigida por Inés de León. Sus novelas suelen estar inspiradas en sus vivencias como clase alta española.