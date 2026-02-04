Santiago Segura carga contra los que critican el humor de los años 70 al mirarlo con la perspectiva de hoy en día

El actor y humorista Santiago Segura estuvo este lunes en el programa Y ahora Sonsoles para hablar y recordar a su compañero Fernando Esteso, que falleció este domingo a los 80 años en el hospital de La Fe de Valencia tras varios días de ingreso hospitalario.

El también director aragonés se hizo famoso especialmente a finales de los 70 tras juntarse con Andrés Pajares en el que fue uno de los dúos cómicos más rentables del cine español.

Ambos rodaron nueve películas y se convirtieron en una de las parejas más aclamadas tanto de la pequeña como de la gran pantalla hasta que tomaron caminos separados. Bajo la dirección de Mariano Ozores, protagonizaron éxitos masivos como Los bingueros (1979) o Yo hice a Roque III (1980).

Precisamente Segura ha defendido la obra de Esteso y ha criticado a los que la miran y la analizan bajo el prisma actual y las sensibilidades que hay en el siglo XXI, que ni se dibujaban prácticamente hace 50 años.

"Me revienta bastante esto de coger una cosa que se hizo en los años 70 y analizarla con la perspectiva actual, me parece tan injusto y absurdo", ha llegado a decir en el programa de Antena 3 el actor y director de la serie Torrente.

La comparación de Segura

Segura también ha contado que hablaba con Esteso sobre este aspecto y que le hacía la siguiente comparación: "Le decía a Fernando que es como si cogiéramos ahora la primera operación a corazón abierto del doctor Christian Barnard. A pesar de las vidas que salvó, seguro que hubo rechazos, pero es que no tenía por ejemplo las mismas medicinas para el sistema inmune".

"No voy a juzgar a un médico que trabajaba en los 70 y que su única intención era salvar vidas con lo que había en el momento", ha asegurado el director, que va a estrenar el próximo 13 de marzo su película Torrente, presidente.

"Que la sensibilidad actual y al ver cómo la sociedad ha evolucionado es otra cosa, pero lógicamente esas películas eran de su tiempo. Lo que hacían Fernando Esteso y Mariano Ozores era hacer reír y entretener al personal. Por eso, cogerlo y mirarlo con los ojos actuales me parece absurdo e injusto, no tiene sentido", ha remarcado.