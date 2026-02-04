Dylan Ennis, jugador estadounidense del UCAM Murcia, confiesa lo que le dicen sus amigos sobre cómo es vivir en España

El jugador estadounidense de baloncesto en UCAM Murcia Dylan Ennis ha hablado en El Intermedio, para la sección que ha estrenado su colaborador Isma Juárez Locos por España, sobre cómo es vivir en nuestros país y ha confesado cuál es el pensamiento que tienen sus amigos desde el otro lado del charco.

Ennis, ex de Casademont Zaragoza durante tres temporadas y de Dreamland Gran Canaria y Morabanc Andorra en otra, llegó a Murcia en junio del 2023 y su encaje tanto en el equipo como en la ciudad ha sido perfecto hasta el punto de ser uno de los líderes que llevaron al club a disputar su primera final liguera.

Durante la entrevista con Juárez, Ennis ha hablado sobre lo que significa para él vivir aquí y ha contado cómo lo ven sus amigos desde Estados Unidos: "Ellos ven mi Instagram y me dicen que es como que vivimos de vacaciones todo el año".

"Diría que es vuestra cultura, es cómo vivís, todo es más relajado y más calmado y lo disfruto muchísimo", ha afirmado. El deportista, en ese momento, ha dejado una reflexión sobre la relación trabajo-ocio que hay en España respecto a la que existe en otros países.

"Creo que en muchos países la gente dedica mucho tiempo y esfuerzo al trabajo y se olvidan de vivir a vida, mientras que aquí tenéis un equilibrio. Eso no significa que no trabajéis, es que sabéis equilibrarlo muy bien", ha subrayado.

Qué es lo que más le gusta de España

Ennis también ha tenido que responder a qué es lo que más le gusta de la cultura española. De nuevo, ha vuelto a dejar una reflexión sobre la sociedad.

"Para mí es cuando voy a restaurantes y veo a la gente comiendo y veo que no está todo el mundo mirando el móvil y sí disfrutando los unos de los otros", ha asegurado el escolta norteamericano.

Además, Juárez le ha explicado el término de hacer una sobremesa y ha asegurado que eso le gusta: "Es lo que más me gusta, así es como soy yo, adoro hablar, las bromas, reírme".

"Soy súper español, solo me falta aprender el idioma, pero todo lo demás soy español", ha añadido. Además, sobre el motivo por el que le cuesta soltarse, ha bromeado diciendo que "en Murcia todo el mundo habla muy rápido" y que cuando le ven por la calle, "la gente se emociona y habla todavía más rápido".

"Entiendo mucho más de lo que la gente cree, pero cuando tengo que hablarlo es cuando se me complica", ha sentenciado Ennis, afirmando que le gustaría participar en un futuro en la cabalgata de los Reyes Magos, tal y como hizo su colega de profesión Kendrick Perry -jugador de Unicaja de Málaga- este año Málaga.

Trayectoria en España