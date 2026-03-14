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David Uclés va a Tenerife, se cruza con un monumento en honor a Franco y manda este mensaje
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David Uclés va a Tenerife, se cruza con un monumento en honor a Franco y manda este mensaje

"No sé que sigue haciendo aquí esta estatua..."

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
David Uclés y Francisco Franco
David Uclés y Francisco FrancoGetty Images- Canva- HuffPost

El escritor David Uclés, ganador del Premio Nadal por su obra 'La ciudad de las luces muertas', ha estado este viernes en la Universidad de La Laguna, donde ha participado en un encuentro literario bajo el título 'En la ínsula de las casas vacías". 

Allí, en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, el autor habló de literatura, memoria histórica y del proceso creativo detrás de 'La península de las casas vacías'. Además, también pudo conversar con dos estudiantes del centro educativo, Akeisha llieva y Beatriz Ortiz. 

Durante una de sus intervenciones, el escritor habló sobre su visita a Tenerife, donde hubo un monumento que le llamó bastante la atención, sobre Francisco Franco, y que, según sus palabras, espera no volver a encontrárselo en su próxima visita. 

"No sé que sigue haciendo aquí, tinerfeños. No tiene sentido", señaló el mismo en un video publicado en redes sociales sobre el "monumento mastodóntico dedicado a Franco". 

"Es ridículo e injusto, hablando de memoria democrática, que en este país no esté señalizada la carretera que conecta Málaga con Almería (...) ni tampoco lo esté el lugar en el que estuvo la plaza de toros de Badajoz (...) Pero sin embargo, aquí, en Santa Cruz de Tenerife tenemos un monumento mastodóntico dedicado a Franco", dice el jienense sorprendido. 

"En unos días esta inmunda escultura cumple sesenta años en Tenerife. Es una buena efeméride para fundirla. ¿No os parece?", comenta el mismo en la publicación, que lleva ya más de 12.000 'me gusta' en la red social. 

El monumento al dictador Francisco Franco

El monumento a Francisco Franco, conocido como Monumento a la Victoria, Monumento del Ángel o Monumento a Franco, se encuentra en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias). Se trata de una obra hecha en bronce y granito por el escultor Juan de Ávalos, que fue inaugurada en 1966. 

Representa un ángel volando con las alas extendidas, tratando de representar el avión Dragon Rapide, el cual utilizó Francisco Franco para comenzar el golpe militar que llevaría a la Guerra Civil Española. En la espalda se encuentra el dictador, quien sostiene una espada en forma de cruz. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
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Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

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