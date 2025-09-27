De pediatría a película de terror: el pasillo infantil que nadie quiere cruzar

Los hospitales nunca son un sitio en el que nadie quiera estar mucho tiempo, pero en los últimos años se ha apostado por intentar hacerlos un lugar menos hostil. Y, para ello, una herramienta esencial es el diseño.

Este cambio hacia la humanización de los hospitales es algo que se ve especialmente en las áreas de pediatría, que intentan ser un lugar más cómodo para los más pequeños.

Pero como ha demostrado el tuitero Mauro (@Lo_Mauro) a través de una fotografía que ha compartido en su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, las ideas no siempre salen del todo bien.

"-Necesitamos un diseño para el ala de pediatría del hospital. Algo colorido, con manchas de pintura… Lúdico. -Tranquilo, vos dejámelo a mí", ha publicado el tuitero, en tono bromista.

Justo después, el usuario ha adjuntado la imagen del área de pediatría de un hospital que ha puesto los pelos de punta a toda la comunidad tuitera por su terrible diseño, desatado carcajadas y sustos a partes iguales.

En concreto, en la fotografía se puede ver el peculiar diseño del pasillo de un hospital que, en lugar de transmitir calma y diversión, parece sacado de una película de miedo.

La foto muestra un pasillo blanco con una gran mancha serpenteante de color rojo oscuro pintada en el suelo. Lejos de parecer un trazo infantil, recuerda inquietantemente a un reguero de sangre extendiéndose desde la entrada hasta el final del pasillo.

El contraste entre la intención y el resultado no ha pasado desapercibido en la red social, haciendo que el tuit supere las más de 550.000 visualizaciones, los 25.000 'me gusta' y que acumule cientos de comentarios.

Por su parte, los usuarios han reaccionado entre bromas, memes y gifs de películas de terror. "Parece la antesala de El Resplandor"; "Los niños entran al pediatra y salen a terapia".

Algunos incluso se tomaron la molestia de editar la foto para añadir personajes como Pennywise, Freddy Krueger o los protagonistas de Silent Hill, reforzando la atmósfera de película de terror que transmite el diseño.