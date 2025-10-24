Dejan sin palabras a Serena Williams nada más llegar a España tras esta pregunta sobre Donald Trump

Serena Williams es recibida en Oviedo con los gaiteros a la entrada del Hotel de la Reconquista, el día previo a recoger el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025. EFE/Paco Paredes

Serena Williams está en España. La norteamericana, de 44 años, va a recoger este viernes el premio Princesa de Asturias de los Deportes, una importante distinción que otorga la heredera al trono de España.

Williams, considerada una de las mejores tenistas de la historia, ha ganado 23 títulos de Grand Slam, ha conquistado los cuatro majors de manera consecutiva en dos períodos distintos de su carrera y ha ostentado la primera posición en el ranking WTA durante 319 semanas, teniendo el récord junto a Steffi Graf de semanas consecutivas en el máximo puesto del escalafón mundial.

El jurado, tal y como ha quedado recogido en el acta cuando anunció su premio en mayo de 2025, le reconoce su carrera, así como haber sido "una firme defensora de la igualdad de género y de oportunidades entre hombres y mujeres en el deporte y, en general, en la sociedad". Tanto dentro como fuera de las pistas de tenis, la hija pequeña de Richard Williams y hermana de Venus Williams siempre ha procurado plantar cara a la violencia racial del día a día que salpica al deporte.

Este jueves, en la rueda de prensa previa a los Premios Princesa de Asturias, los medios españoles le han preguntado por el controvertido presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Quería preguntarle si usted se siente cómoda en la América de Donald Trump", le han preguntado concretamente a la exdeportista, que se ha quedado sin palabras durante unos segundos, después le ha entrado una risa nerviosa y ya ha respondido.

"Es una pregunta que definitivamente no voy a responder. Siento que estoy agradecida de estar viva en este punto y realmente no me involucro en este tipo de cosas. Así que esto es todo", ha dicho Williams.

La IA cambiará el tenis

La deportista estadounidense ha asegurado que el tenis "va a progresar muchísimo" en los próximos 20 años por la influencia que supondrá la aplicación de la inteligencia artificial (IA).

La IA "va a detectar errores" y el juego "va a cambiar" para ser "más técnico", ha dicho la norteamericana, quien prevé "momentos emocionantes" y pronostica "más presencia de la tecnología".

Williams ha participado en la tarde del jueves en un encuentro con el público, al que han asistido 2.000 personas, mayoritariamente escolares, conducido por los exdeportistas Feliciano López y Theresa Zabell, ambos miembros del jurado que le otorgó el galardón, que además de sus propias preguntas han dado paso a varias formuladas por los asistentes.

En el coloquio, Williams ha recomendado invertir en tecnología: "En "Apple, Amazon, ChatGPT. No estoy bromeando, es una respuesta muy triste, pero es la verdad. Lo siento".