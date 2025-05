Serena Williams, un icono más allá del tenis que ni el racismo pudo frenar

23 Grand Slams, icono del tenis, una disciplina en la que llegó a conformar una de las parejas más emblemáticas junto a su hermana mayor, Venus. Es una de las pocas jugadoras que ha ostentado simultáneamente el número 1 en dobles y en individuales. Experta en negocios, moda, transgresora e ídolo, Serena Williams recibe, desde España, el Premio Princesa de Asturias del Deporte.

El jurado, tal y como ha quedado recogido en el acta, le reconoce su carrera, así como haber sido "una firme defensora de la igualdad de género y de oportunidades entre hombres y mujeres en el deporte y, en general, en la sociedad". Tanto dentro como fuera de las pistas de tenis, la hija pequeña de Richard Williams ha procurado plantar cara a la violencia racial del día a día que salpica al deporte.

Así sucedió en 2001, cuando decidió no volver al Masters Indian Wells. Con apenas 19 años, estaba previsto que ella y su hermana, de 20, se enfrentaran en la semifinal del torneo, después de que esta última se impusiera con facilidad a Elena Dementieva. La rusa, al terminar el encuentro, acusó al patriarca de la familia de pactar los resultados de los partidos en los que se enfrentaban ambas Williams.

Finalmente, Venus no disputó el encuentro contra Serena aludiendo a una tendinitis, por lo que fue su hermana la que se clasificó para la siguiente ronda. El público lo interpretó como una estrategia para que las Williams no tuvieran que verse las caras en la pista, por lo que la insultó y pitó. Aún así, fue la pequeña de las dos la que salió vencedora de aquella edición, pero, tras este episodio, las Williams tardaron en regresar.

"Sentí que había perdido el partido más importante de la historia: no un simple partido de tenis, sino una lucha aún mayor por la igualdad" Serena Williams

"Buscaba otro título. Estaba lista. Pero por muy preparada que estuviera, nada me habría preparado para lo que sucedió en la final", relató en un artículo para la revista TIME que la propia Serena redactó cuando decidió volver al torneo. "Me ha sido difícil olvidar las horas que pasé llorando en el vestuario de Indian Wells tras ganar en 2001", añadió. Recordó, entonces, sentirse como "si hubiera perdido el partido más importante de la historia: no un simple partido de tenis, sino una lucha aún mayor por la igualdad".

Tardó 14 años en regresar. "Hay quienes dicen que no debería volver nunca. Hay quienes dicen que debería haber vuelto hace años", aseguró cuando estaba a punto de hacerlo. "Juego por amor al deporte", alegó, "y es con ese amor en mente, y con una nueva comprensión del verdadero significado del perdón, que regresaré con orgullo a Indian Wells en 2015", apostilló.

Tampoco le hacía falta demostrar sobre el cemento del Masters californiano su talento. Lo hizo, temporada tras temporada, en Australia, conquistó Wimbledon, Rolland Garros y el Open de Estados Unidos. Ha presumido de llegar al puesto número 1 con apenas 20 años y volver a hacerlo siendo la tenista de mayor edad manteniendo su posición, como sucedió en 2013.

Oros olímpicos, tanto en dobles como en individuales, han ido cogiendo sitio en su medallero. Ha llegado a ser la mujer tenista de la era Open con más títulos en los cuatro grandes torneos.

En 2017, nació su primera hija y al año siguiente llegó a las finales de Wimbledon y del US Open. Fue precisamente en este último torneo, en el que fue sancionada con dos advertencias, que estuvieron envueltas en polémica. Esta vez, por la caricatura que esbozó Mark Knight, para el medio australiano Herald Sun. Retrató a Serena saltando sobre su raqueta, mientras el árbitro le preguntaba a su contrincante, Naomi Osaka, si no podía dejarla ganar.

El artista, tal y como recoge el medio France 24, aseguró haberla retratado "como una mujer afroamericana". Sin embargo, la periodista afroestadounidense Brenna Edwards definió la caricatura como "ofensiva" y consideró que "deshumanizaba" a Williams.

Su vuelta a Rolland Garros ese mismo año tampoco estuvo exenta de controversia. Lo hizo nueve meses después de haber dado a luz con un traje diseñado especialmente para evitar la formación de coágulos en sangre. Era una especie de body de pata larga y manga corta de color negro que, desde la organización encontraron "inaceptable".

Más allá de la estética, tal y como recoge la revista Elle, el organizador del torneo, Bernard Giudicelli, apeló a que no cumplía con los códigos de estilo de juego. Por su parte, Nike, la marca de la pieza que lució, apoyó a la deportista. "A los superhéroes les pueden quitar su traje, pero jamás sus poderes", escribieron en su cuenta de, entonces, Twitter, que acompañaron de una fotografía de Williams.

Contra el racismo más allá de la pista

"Mal pagada, infravalorada", aseguraba en 2020 en una entrevista para Vogue que había estado a lo largo de su carrera. En cualquier caso, durante la misma charla, aseguró que ella "nunca" quiso cambiar su color de piel. "Me gusta quién soy, me gusta cómo me veo y me encanta representar a las hermosas mujeres de piel oscura. Para mí, es perfecto. No lo querría de otra manera", sentenció.

Además de lo sucedido dentro de los terrenos de juego, la extenista ha usado su posición privilegiada en la sociedad y usar su altavoz frente al racismo. Uno de los casos de violencia racial que más impactó al mundo fue el asesinato de George Floyd, en 2020, mientras era detenido. Fue durante la pandemia motivada por el coronavirus. "La gente está confinada, la gente tiene COVID; hay más rabia y más tiempo para reflexionar", apuntó al respecto, en la conversación con Vogue.

"Es desmoralizante y deshumanizante. Es mi vida. Es algo que realmente podría pasarle a alguien cercano a mí", apostilló la extenista.

Serena dejó el tenis en 2022 y, desde entonces, se ha seguido comprometiendo con las causas sociales. Lo ha hecho a través de la fundación homónima, con la que dedica recursos con los que ayudar a las víctimas de la violencia y defender la igualdad de oportunidades en la educación.