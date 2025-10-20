Denuncia lo que le he pasado al ir a renovar una receta al médico: "Todo muy práctico, muy lógico, muy propio del siglo XXI"

Una captura del tuit publicado por Juan Naranjo en el que cuenta lo que le ha pasado.

El autor y traductor literario Juan Naranjo ha denunciado en su perfil de X, donde le siguen casi 40.000 personas, lo que le ha pasado al querer renovar una receta en su ambulatorio.

"Tenía ayer una cita médica telefónica a las 10:30. Mi doctora, que tiene una carga de trabajo inhumana, me llama a las 19:36. Yo estoy en una reunión y no me da tiempo a descolgar la llamada. Llamo hoy 21 veces a mi ambulatorio", ha comenzado relatando Naranjo en su tuit.

El también coordinador de clubes de lectura ha seguido contando que cuando por fin le contestan hay al otro lado del teléfono "una señora muy desagradable me dice que no puede volver a llamarme". Le justifica, según ha relatado, que es como si él no se hubiera presentado a su cita y que tiene que darle una nueva.

"Le digo que me dé la cita y me dice que la tengo que coger yo. Entro a la aplicación y la siguiente cita libre es dentro de quince días", ha rematado Naranjo, explicando toda la situación que ha vivido.

De esta forma, ha acabado diciendo que al final entre una cita y la siguiente ha pasado un mes y no habrá podido hacer el trámite que necesitaba hacer: "Y así es como habrá pasado un mes para que alguien le dé a un botón para renovarme una receta. Todo muy práctico, muy lógico, muy propio del siglo XXI".

Además, en otras contestaciones a tuits ha podido aclarar que al final su farmacéutico se lo consiguió solucionar: "Descuida, mi farmacéutico me lo solucionó, puedo esperar hasta la siguiente fecha, ¡gracias!".

La historia de Naranjo ha conseguido superar la barrera del medio millón de reproducciones en la red y ha logrado también más de 6.000 me gusta y de un millar de compartidos.