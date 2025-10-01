Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Rafael, médico español: "He estado un año de camarero en Alemania y he ganado más dinero que mis compañeros de España de médicos"
Dice que se debe a dos razones fundamentales. 

Un médico y, de fondo, la bandera de Alemania.Getty Images

El médico español Rafael Zafra ha explicado cómo ha conseguido ganar como camarero en Alemania más dinero de lo que ganan sus compañeros de profesión en España.

"He estado un año trabajando de camarero en Alemania mientras me convalidaban el título de médico y he ganado más dinero que mis compañeros que se han quedado en España trabajando de médicos", afirma en una publicación que ha subido a su cuenta de TikTok.

El médico explica que hay dos razones principales por las que sale tan rentable trabajar en gastronomía en Alemania. "La primera porque se cumple la ley", subraya antes de explicar a lo que se refiere: "Aquí lo de trabajar horas extra y que no te lo paguen es la excepción y no la norma como en España. Aquí, minuto que trabajas minuto que te pagan. Hay sitios en los que no, pero es la normal". 

"Y la segunda y más importante es porque hay sistema de propinas. Hay una cultura de propinas muy parecida a la que hay en EEUU. El camarero paga un porcentaje de la cuenta al mánager, de modo que si nadie le da propina pierde dinero, pero como es cultura de propina al final siempre sales ganando y mucho", afirma.

Eso sí, avisa de que para trabajar en la hostelería "lo más importante son los idiomas": "Lo ideal es hablar un poquito de alemán, yo vine aquí habiendo estudiado cinco o seis meses de alemán y fue suficiente. Hay que hablar fluido en inglés si no hablas perfecto alemán. Y si hablas otro idioma siempre suma puntos". 

"¿Cuánto se gana de propina? Depende muchísimo del negocio y del restaurante, pero si va bien, hay gente y es relativamente grande, lo estándar es entre 50 y 150 euros de propina por turno de noche. El mes que más dinero gané fueron 3.200 euros netos y el que menos 2.200 euros. Nada mal", desvela.

Todo ello, incide, "sin tener que estar 24 horas de guardia sin dormir, sin atender enfermos": "Sin que la gente me grite en las urgencias y me exijan cosas que no puedo hacer o me amenacen de muerte, tener que trabajar 24 horas seguidas sin que estas me coticen para mi seguridad social pero sobre la que sí pago impuestos". 

Pese a todo ello, Zafra admite: "Es momento de pasar página y de continuar mi carrera profesional como médico". 

