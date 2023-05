La descriptiva reacción de un australiano cuando un peluquero le dice que es de España

El usuario de TikTok @zurdo.lcr., un peluquero español que trabaja en Australia, ha subido a esa red social la significativa reacción que ha tenido un cliente de aquel país cuando le ha dicho que es de Zaragoza.

En las imágenes se ve cómo el hombre piensa en un primer momento que el trabajador es de Argentina. "Oh, España. ¿Qué parte de España?", se interesa. El joven le dice que es de Zaragoza y el cliente pide que le explique cómo es esa ciudad.

"Está en el medio entre Madrid y Barcelona. No es una ciudad muy famosa, no es para las vacaciones. ¿Viajas por España?", pregunta el trabajador. El hombre australiano dice que sí, que estuvo en Madrid y en Barcelona.

El joven señala en ese momento: "Para mí la mejor es... Madrid está muy bien y me gusta más que Barcelona". El cliente secunda esa opinión: "Sí, me gusta más Madrid". Y el final es tremendo: "Fui a San Sebastián también". Pero el peluquero no lo entiende y tiene que pedir que lo repita. Tras unos segundos de desconcierto, acaba exclamando: "¡Ah! ¡San Sebastián!".