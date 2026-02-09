Empiezan los realojos y vuelven los coles, pero Marta no se ha ido: estas son las zonas en alerta por temporal

Vista del río Guadalete a su paso por Arcos de la Frontera (Cádiz), el 7 de febrero de 2026.

La tregua que las lluvias han dado este domingo, sobre todo a la castigada Andalucía, está ya permitiendo el regreso a casa de algunas de las más de 11.000 personas evacuadas en los últimos días de sus viviendas, a causa de los efectos del tren de borrascas que no ha dado tregua, de Kristin a Leonardo, pasando por Marta.

La comunidad aún se mantiene en situación operativa 2, con 17 escenarios y cinco puestos de mando activados, pero empieza poco a poco a recuperar la normalidad, con clases presenciales en casi toda la comunidad, además.

Así lo ha indicado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, al término de la reunión del comité asesor del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, tras el que se ha señalado que desde el 27 de enero se han atendido 10.808 incidencias, 149 de ellas este domingo, cuando se ha producido una tregua.

"El sol de hoy no nos puede llevar en ningún caso ni a la relajación ni a pensar que todo se ha acabado. Seguimos en situación de riesgo", según el consejero, que ha admitido que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) auguran para las próximas horas menos lluvias de las anunciadas hace unos días por el paso de la borrasca Marta.

Por eso, este lunes Andalucía mantiene la actividad lectiva presencial en todos los centros educativos, salvo en determinados municipios y centros de algunas localidades por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal.

En total son 96 centros afectados, de los que 81 pertenecen a la provincia de Cádiz. En todos ellos se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de centro, ha informado la Consejería de Educación.

Según Sanz, no se podrán abrir los centros de Benaocaz, Grazalema, Benamahora, Torre Alháquime y Ubrique, todos en Cádiz, y otros 67 con incidencias de algún tipo en toda Andalucía, además de que 68 rutas escolares no tendrán servicios.

No se han producido nuevos desalojos en las últimas horas y muchos vecinos están volviendo a sus casas en Córdoba, Dúdar (Granada), Ubrique, Arcos y El Puerto de Santa María (Cádiz), según Sanz, quien ha insistido en que pese a la mejoría "el factor riesgo no ha disminuido".

La última decisión, de la noche de ayer, beneficia a 410 vecinos desalojados en Mesas del Corral, en La Barca, El Rabanito, en Guadalcacín, San Isidro del Guadalete y Lomopardo, puesto que esas zonas, en el área de Jerez de la Frontera (Cádiz) no se ven afectadas por la posible subida del nivel del Río Guadalete.

También en Extremadura

Las clases escolares se retoman también con normalidad este lunes en Extremadura, aunque hay dos rutas escolares afectadas por desprendimientos. En concreto, se trata de la carretera la CC-425 en Navezuelas, y la CC-223 en Hervás, ambas en la provincia de Cáceres, que afectan a dos rutas de transporte escolar que discurren por esas vías, mientras que en la provincia de Badajoz no hay rutas escolares afectadas.

La Consejería de Educación ha enviado este domingo una comunicación a través de la plataforma Rayuela a los equipos directivos de los centros educativos y las familias informándoles de la reanudación de las clases con normalidad, según se ha acordado en la reunión del Cecop. También han sido informadas las empresas de transporte escolar, sindicatos, la Federación de Madres y Padres de Alumnos (Freampa) y la Concapa, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Además, la Consejería de Educación ha agradecido la colaboración a los equipos directivos y a las familias y anuncia que este lunes, a partir de las 6:00 horas "dichas incidencias serán actualizadas y notificadas", posteriormente, a las familias y al resto de la comunidad educativa.

Varias personas observan el río Guadiana, que ha inundado el Paseo de la Isla, a su paso por Mérida, el 8 de febrero de 2026. Jero Morales / EFE

Cómo viene el día

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes que la entrada de un frente atlántico deje precipitaciones que podrán ser fuertes y persistentes en el oeste de Galicia, zona del Estrecho y alrededores de las sierras Béticas.

Se esperan también rachas muy fuertes en zonas altas del norte y este peninsular, además de las costas de Tarragona, Estrecho y este de Alborán.

El comienzo de semana viene marcado por una circulación atlántica en la Península, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, siendo menos abundantes en el tercio oriental peninsular y en general poco probables en Cataluña y sureste.

Igualmente son poco probables en Baleares, con cielos poco nubosos tendiendo a nuboso.

Los mayores acumulados se producirán en el oeste de Galicia, Estrecho, Cádiz y alrededores de las sierras Béticas, pudiendo ser fuertes, persistentes y puntualmente acompañadas de alguna tormenta aislada en esas zonas.

Nevará en zonas de montaña del norte y centro peninsular, pero con un aumento de la cota importante de oeste a este, con variaciones durante el día de 1.800 a 2.500m en la mitad oeste y en 1.000 a 1.700m en la nordeste.

En Canarias poco nuboso o con intervalos nubosos, principalmente en los nortes.

Bancos de niebla en regiones de montaña y zonas altas afectadas por la nubosidad y las precipitaciones.

Temperaturas máximas en descenso en interiores del nordeste peninsular y en aumento generalizado en el resto de la Península, notable en interiores del extremo sur. Pocos cambios en las islas.

Mínimas en descenso en Baleares y nordeste peninsular, con aumentos en la mitad oeste, Canarias y Alborán, que pueden ser notables en el suroeste, y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular, que podrían ser moderadas en Pirineos.

Predominará el viento moderado de componentes oeste y sur en la Península y Baleares, en general flojo en el tercio nordeste y con tramontana al principio en Ampurdán y norte de Baleares rolando a suroeste.

Se prevén intensidades fuertes en litorales del noroeste y Alborán, así como localmente en Baleares, con rachas muy fuertes que además afectarán a zonas de montaña del norte e interiores del este y sureste. Viento de componente norte en Canarias, de flojo a moderado.

Así están las carreteras

El temporal que ha azotado la península mantiene esta madrugada un total de 101 carreteras cerradas por las inclemencias meteorológicas, según los datos actualizados de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 02:00 horas de este lunes.

La borrasca deja un balance de 36 vías afectadas por la nieve y el hielo, de las cuales 14 están intransitables (nivel negro) y 17 precisan el uso obligatorio de cadenas (nivel rojo), mientras que las inundaciones han provocado el corte total (nivel negro) de 87 carreteras.

En la red principal no se registran vías cortadas, aunque las nevadas condicionan la circulación destacando la autovía A-1 entre Madrid y Segovia, en Somosierra y hacia Villarejo, que se mantiene en nivel amarillo con restricciones para vehículos pesados entre los kilómetros 44 y 140. Asimismo, la carretera nacional N-630 en el límite entre Asturias y León se encuentra transitable con precaución en nivel verde.

Por inundaciones, la carretera nacional N-323a en Granada presenta nivel rojo de servicio (circular con precaución) a la altura del kilómetro 86. El impacto de las lluvias sigue siendo especialmente severo en Andalucía, donde las inundaciones mantienen cerradas 87 vías de la red secundaria.

La provincia de Cádiz continúa siendo la más castigada con 25 carreteras cortadas, destacando las incidencias en la A-2002, A-2202 y la CA-3113. En Córdoba permanecen intransitables 20 rutas como la A-3131 en Jauja, la A-333 en Iznájar y la A-431R2 en Posadas, mientras que en Sevilla se registran cierres en 11 vías como la A-8100, A-8125 y la SE-3102.