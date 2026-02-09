Le dice a Borja Iglesias que no se cree que sea "etero" y su respuesta vale más que ganar La Liga, la Copa y la Champions
El jugador del Celta se ha pasado el juego.
El jugador del Celta de Vigo Borja Iglesias se ha pasado el juego de las redes sociales con la respuesta a un usuario que se ha burlado de él y lo ha llamado, literalmente, "etero", sin hache.
"Me pregunto si eres etero (sic) con estas frases que dices y tus poses", le ha espetado un usuario anónimo en la red social de Elon Musk en respuesta a un vídeo donde habla con el también futbolista Aitor Ruibal hablando de la serie Rivales.
No se ha podido contener el futbolista, que se ha convertido en uno de los más insultados por cierto sector reaccionario del mundo del fútbol, y ha dado una respuesta antológica.
"Te podrías preguntar también si “etero” lleva h", le ha replicado el futbolista. Una respuesta que supera ya los 10.000 'me gusta' y subiendo, sobre todo porque demuestra que se puede responder a un insulto tirando de ingenio.
El futbolista reivindicativo
Borja Iglesias es de los pocos futbolistas españoles, por no decir el único, que se sale un poco del tono habitual imperante en ese ecosistema tan cerrado y opaco como es el del fútbol.
De hecho, Iglesias fue de los únicos que rechazó acudir a la Selección Española hasta que Luis Rubiales no se fuese. También fue de los pocos en apoyar las protestas en favor de Palestina en La Vuelta ciclista a España.
"Lo que me sorprende es que a veces le demos más importancia a parar un evento deportivo que a un genocidio, por ejemplo. No lo termino de entender mucho, la verdad", manifestó el futbolista.
Y continuó: "Creo que es importante que a veces hay que pararse, hay que reclamar lo que creo que es obligatorio, que son los derechos humanos, que es el respeto que muchas veces no está. Pienso que cualquier situación es buena para hacerlo".
Además, Iglesias se ha visto envuelto en polémicas insulsas porque muchos le han criticado, por ejemplo, por llevar bolso en una boda y por pintarse las uñas.