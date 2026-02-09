Laura, novia de Manu de 'Pasapalabra', aclara lo que quiso decir con su tuit tras perder el bote: muchos lo han malinterpretado

La resaca de Pasapalabra continúa en España y la victoria de Rosa Rodríguez sigue dando que hablar varios días después de haberse llevado 2,7 millones de euros por saber quién fue el jugador más valioso de la NFL en 1968.

"Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP", le preguntó concretamente Roberto Leal. "Morrall", dijo ella, llevándose el mayor premio de la historia del concurso.

Frente a Rosa estaba Manu Pascual, el concursante más veterano de la historia del programa, que no pudo culminar su presencia en el concurso de Antena 3 con el premio gordo.

Habla la pareja de Manu

Eso sí, tiene el consuelo del dinero acumulado durante esos más de 400 programas de esfuerzo mental: 268.200 euros, Hacienda mediante. En X, Laura, la pareja de Manu, ha compartido una foto juntos y un emotivo mensaje: "Hola, soy Laura y el bote de Pasapalabra me lo he llevado yo. Eres increíble, Manu, te quiero".

"Hombre, no, 2 milloncetes son dos milloncetes", le ha respondido un usuario y ella ha tirado de humor para dar la réplica, aunque luego ha tenido que matizar porque muchos han malinterpretado su mensaje.

"Mira, no me toques la "Morral'", ha señalado Laura, en referencia a la palabra ganadora de Rosa. Después, al ver que se ha generado revuelo por si era un dardo con doble sentido —muchos dicen que Rosa no pronunció el nombre correctamente— ha añadido: "Hay gente que no está entendiendo la intención detrás de esto, Manu siempre hace juegos de palabras, solo era un guiño. ¡Hay que tomarse la vida con humor!".

Poco después, ha compartido la respuesta de otro usuario que decía: "No deben haber visto las magníficas despedidas de Manu de los invitados, porque es muy obvio que esa respuesta va por ahí".

Rosa y Hacienda

La ganadora de Pasapalabra se ha mostrado partidaria de pagar impuestos, algo que le ha valido alguna que otra crítica por parte de los que están en contra de pagarlos. En una entrevista con Dani Pueblas en El HuffPost, Rosa ha afirmado que ella "lo paga con gusto".

"La cantidad que me quede va a ser suficiente para vivir tranquila. No aspiro a lujos ni extravagancias, y creo que con lo que me queda es suficiente. Y luego, que yo soy lo que soy, no solo producto de mi esfuerzo, sino de la sociedad en la que por suerte he crecido. Gracias a los servicios públicos de España, especialmente la educación, de la que me he nutrido y me ha llevado hasta aquí", ha afirmado.

Y ha añadido: "Los servicios públicos que tenemos en España son maravillosos. Sí que se habla de que se podrían invertir mejor o peor, pero para mí también es una manera de pensar que estoy devolviendo lo que yo tanto he recibido".

"Me considero producto del país en el que he crecido. ¿Es un porcentaje bastante grande? Sí, pero yo me voy feliz con el millón y medio arriba o abajo que me quede, también", ha sentenciado.

La ministra responde

La ministra de Hacienda se ha hecho eco de las palabras de Rosa en El HuffPost y ha comentado: "Sin impuestos no hay igualdad de oportunidades, ni justicia social, ni Estado de bienestar. Muchas gracias, Rosa, por tu ejemplo, por tu civismo fiscal y por lanzar un mensaje tan importante para reflexionar sobre el valor de los servicios públicos".