Desvela el truco para que un supermercado le cobre menos al hacer la compra: "Por sus consejos me han echado de 3 Mercadonas"

Alejandro Tomás, más conocido en redes sociales como @proyectostriunfadores, se ha erigido en el gurú del ahorro doméstico. Con casi 500.000 seguidores en TikTok y otros 200.000 en Instagram, este creador de contenido que dice ser consultor financiero ICEA, no para de compartir trucos para que la economía familiar no se vaya al garete. Su último vídeo, sin embargo, ha levantado ampollas con un supuesto truco que permitiría ahorrar en el supermercado. Eso sí, no todos parecen estar dispuestos a seguir este guion.

En el vídeo, Alejandro recrea una escena (él la sitúa en Mercadona) que muchos querrían vivir: un cliente intenta comprar un cartón de leche a punto de caducar. Cuando el dependiente del supermercado de Juan Roig le dice que son dos euros, el cliente, con la seguridad de quien lleva las normas del supermercado impresas en la frente, responde: “No, no, te equivocas. Fíjate bien en la fecha de caducidad”.

Después de comprobar que el producto caduca en menos de cinco días, el cliente exige un 50% de descuento, porque, según él, es su derecho. El dependiente, entre la sorpresa y la resignación, accede a cobrarle solo un euro, pero no sin soltar un “Que no se entere todo el mundo”.

Alejandro asegura que esta política de descuentos aplica en los principales supermercados, aunque los comentarios de sus seguidores pintan un panorama menos idílico. “Sigo los consejos de este hombre y gracias a ello me han echado ya de 3 Mercadonas”, confiesa uno, probablemente mientras busca otro supermercado donde probar suerte. Otros, más escépticos, dudan de la efectividad del truco: “En Mercadona, ya te digo yo que no vas a tener ese descuento, la mercancía rota a diario. Buen intento”, escribe otro, con un punto de sorna.

La polémica no se queda solo en los comentarios. Algunos usuarios piden pruebas contundentes: “Exactamente, ¿en qué documento público y en qué punto concreto del mismo figura lo que dice en el vídeo para que podamos comprobar su veracidad? Gracias”. Otros, más pragmáticos, recuerdan que los descuentos los pone el supermercado, no el cliente: “Los descuentos, si se ponen… los ponen los supermercados cuando ellos quieran… no cuando tú se lo digas”.