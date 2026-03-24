Dicen que han despedido a David Jiménez del programa de Xabier Fortes en TVE y los dos saltan al momento

La red social X es una especie de vertedero donde se miente mucho y el periodista David Jiménez, autor del libro El Director, ha sido víctima de una falsedad que ha tenido que desmentir.

Aunque el autor del mensaje ha tenido que borrarlo, la publicación ha quedado ahí. Una persona comentó en la red social de Elon Musk que TVE había despedido a David Jiménez —exdirector de El Mundo— del programa La Noche en 24H, el espacio televisivo que presenta Xabier Fortes en el propio Canal 24 Horas de TVE.

A este mensaje han respondido, primero Jiménez y después Fortes. "No fui despedido: dejé todas las tertulias en las que participaba voluntariamente. Ni RTVE ni Xabier Fortes están en la larga lista de censores que he encontrado en mi carrera. Con ambos trabajé en total libertad", ha explicado el propio Jiménez.

Poco después, Fortes se ha sumado a la respuesta y ha añadido un "Nada más que añadir" junto a un emoticono de partirse de la risa.

La nueva vida de David Jiménez

Jiménez puso el mundo del periodismo patas arriba en 2019 con la publicación de El Director donde contaba su breve periplo como director de El Mundo y todas las presiones que recibió cuando estaba en el cargo.

En libro fue tema de conversación porque usaba motes para hablar de reconocidos periodistas del medio de Unidad Editorial, algo que no sentó bien a los aludidos. De hecho hay páginas web donde se puede ver quién era, por ejemplo, "la digna", "el cardenal" o "el príncipe de las tinieblas".

Además de por su libro, Jiménez dio un salto enorme en popularidad tras salir en el programa de Jordi Wild, The Wild Project, el podcast en español más escuchado del mundo.

En una entrevista con El HuffPost, Jiménez confesó que nada de lo que ha hecho en su carrera tuvo el impacto de salir en el podcast de Jordi Wild: "Nunca he hecho nada que haya tenido el impacto de mi dos entrevistas con Jordi Wild".

"No conocía a Jordi Wild cuando me ofreció hacer la entrevista y tanto el impacto que ha tenido en mis libros, a la hora de llegar a más lectores, como en el hecho de que después de haber sido corresponsal durante 20 años, director de El Mundo, rara vez me reconocían por la calle", añadió.

Y sentenció que ahora tiene un público más joven: "Ahora se me acercan chavales. Hoy, youtubers como Jordi Wild tienen más influencia probablemente que grandes medios generalistas que antes marcaban la agenda".