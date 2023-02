Un diputado del PP duda de este tuit de uno de Más Madrid y él le deja las cosas claras con tres frases

El médico y diputado de Más Madrid en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, Javier Padilla, ha publicado en su perfil de Twitter el tiempo de espera que le han dado a una mujer para hacerse una ecografía de mama.

"Madrid. Mujer con antecedente familiar de primer grado de cáncer de mama. Su médica de familia le pide ecografía de mama", ha comentado el diputado de Más Madrid, antes de escribir la fecha que le han dado: 9 de agosto de 2024.

Padilla ha informado que son un total de 533 días. "QUINIENTOS TREINTA Y TRES DÍAS. No hay otra, #SanidadOAyuso", ha afirmado el médico.

Además, también ha respondido al mensaje de la Consejería de Sanidad de que ante estas cosas "abrimos agendas extra para adelantar citas". El enfado del diputado se ha hecho notar: "¿Qué mierda de gestión es esa? Si una mujer en esa situación recibe esa cita, lo que está recibiendo es un empujón para irse a la privada o para cruzar los dedos y que no sea nada".

Como experto en la materia, Padilla ha señalado que "ejercer bien la medicina con estos tiempos de espera es simplemente imposible" porque "el tiempo es un elemento central en la práctica clínica". "Pedir pruebas para vete-a-saber-cuándo es un problema añadido", ha finalizado.

Caso aparte, y que la gente suele desconocer, es que ejercer bien la medicina con estos tiempos de espera es simplemente imposible.



El tiempo es un elemento central en la práctica clínica. Pedir pruebas para vete-a-saber-cuándo es un problema añadido — Javier Padilla (@javierpadillab) February 23, 2023

A este tuit le ha respondido el diputado del PP en la Asamblea de Madrid Pedro Muñoz, que ha desconfiado de la información aportada por Padilla: "Hay algo que no me cuadra Javier. El tiempo que está dando el Clínico para mamografías es de 23 días. Menos de 15 días si hay malignidad. Además hay libertad de elección, y el Marañón está en 13 días".

Padilla ha reaccionado a este mensaje del 'popular' con tres puntos. En el primero le ha dicho que "es ecografía de mama, no mamografía. No hace falta hablar de lo que no sabes"

"Como tengo tu número, si quieres se lo doy a mi amiga la de la cita y se lo explicas", le ha afirmado en el segundo, mientras que en el tercero ha sido muy crítico: "Si supieras de lo que hablas, sabrías que no hay libertad de elección para pruebas pedidas en Primaria".

Finalmente, el diputado de Más Madrid ha apuntado que los retrasos kilométricos en las ecografías solicitadas desde Primaria en el área del Clínico es "algo que sabe cualquiera que haya currado algún día en ese área".

"Si es que basta con decir que lo vas a mejorar, no hace falta hacer el ridículo TODO EL RATO", ha concluido.