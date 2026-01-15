DjMaRiiO, como nunca, reacciona a la estrepitosa eliminación del Real Madrid en Copa del Rey: "Llegó un momento que ya el equipo no tiene identidad"

Si unimos en la misma ecuación el fútbol y la creación de contenido, el resultado exacto da en Mario Alonso Gallardo, conocido en el mundo de Internet como DjMaRiiO. En España es, por antonomasia, el youtuber más grande del aclamado videojuego FIFA, ahora conocido como EA Sports FC.

No solo ha sido su éxito de números el que lo ha llevado a lo más alto de la creación de contenido, sino por su naturalidad y buen rollo que ha transmitido a sus millones de seguidores. Ahora supera los 10 millones de suscriptores en YouTube, está cerca de los 3,8 millones de seguidores en Instagram y en Twitch, plataforma a la que aterrizó hace pocos años, está cerca de alcanzar los 5 millones de seguidores.

En 2022, el exfutbolista Gerard Piqué, a través de su empresa Kosmos (y en colaboración con el streamer Ibai), fundó la Kings League, un híbrido entre fútbol y entretenimiento digital, orientado a las audiencias jóvenes. Y audiencia tuvo, especialmente en el inicio. Hasta el propio presidente de LaLiga, Javier Tebas, veía una tumba programada para la competición, pero ahí sigue.

La Kings League supera el millón

Cuatro años después, sorprendiendo a la competencia, la Kings League sigue más viva que nunca. Empezó en España y se ha ido expandiendo hasta alcanzar los siete países:

España , con sede en Barcelona. Acaba de llegar al pico de 1.551.436 espectadores de pico simultáneos en la Kings World Cup.

, con sede en Barcelona. Acaba de llegar al pico de 1.551.436 espectadores de pico simultáneos en la Américas , con sede en México.

, con sede en México. Italia , con Diletta Leotta como presidenta.

, con Diletta Leotta como presidenta. Alemania , con el exfutbolista Bastian Schweinsteiger como principal figura.

, con el exfutbolista Bastian Schweinsteiger como principal figura. Francia , incorporada recientemente.

, incorporada recientemente. Brasil , actual sede del mundial de Naciones

, actual sede del mundial de Naciones MENA (Oriente Medio y Norte de África), con países como Arabia Saudí y Marruecos.

DjMaRiiO, presidente de España

No del Gobierno, ni de la selección de fútbol actual, sino de la selección española de la Kings League, que actualmente ha alcanzado las semifinales del mundial, la llamada Kings World Cup Nations, siendo una de las principales candidatas a ganarla.

En el HuffPost hemos hablado con el creador de contenido sobre esta competición que hoy en día sigue más viva que nunca, para saber qué piensa del nivel de transcendencia en el entretenimiento digital que ha llegado a alcanzar:

"Desde el primer día hubo gente diciendo que esto se iba a acabar, el segundo año también, el tercer año también... Y aquí seguimos, aumentando", nos ha respondido Mario.

Por eso pone en valor la importancia de una selección como la de España: "Cada partido de España estamos haciendo récord de gente viéndonos, así que yo creo que esto tira para arriba".

Y su Real Madrid...

Es conocido por todos sus seguidores su amor por el club de su corazón, el Real Madrid C.F., que vive una situación deportiva muy delicada después que de Xabi Alonso y el club acordaran de mutuo acuerdo su destitución como entrenador del primer equipo.

Por si fuera poco, el sustituto fue Álvaro Arbeloa, un icono del club, que vivió un debut amargo tras ser estrepitosamente eliminado en octavos de Copa del Rey ante el Albacete, un equipo de LaLiga Hypermotion (segunda división). Así nos ha contado Mario cómo ve la situación actual del club merengue:

"Muy de bajón, quizás, creo que teníamos todos muchas ganas de Xabi Alonso al principio de temporada. Íbamos bien, ganamos el Clásico, a siete puntos, y llegó un ,momento que ya el equipo no tiene identidad. No sé si por entrenador, los jugadores o qué ha pasado...", ha expresado con lamento.

"Y ahora ha salido Xabi Alonso y hemos perdido en Copa del Rey contra Albacete, entonces, bajón absoluto esta temporada, de momento", ha concluido.