Eduard Fernández denuncia lo que está pasando con los músicos a cuenta de Israel y Ramoncín le da la razón 

Eduard Fernández ha estado en Más Vale Tarde en el inicio de la nueva temporada para hablar de todo lo que está ocurriendo en Gaza. El actor ha dado su apoyo a la misión humanitaria que va camino de Palestina para denunciar la situación ocasionada por Israel.

Para Fernández, lo que está ocurriendo en Gaza es "una barbaridad": "Parece mentira que esté ocurriendo en directo y que nadie haga nada". Ha puesto el foco sobre los políticos y sobre la Unión Europea y ha señalado que cómo es posible que no esté pasando nada cuando se está produciendo un genocidio a cielo abierto.

Ha denunciado Fernández que Israel "está presionando mucho para que nadie diga nada, especialmente los músicos están muy apretados para que no denuncien nada porque si no les quitan contratos".

"El mundo está llegando a tal degradación que uno no sabe qué hacer ni como responder", ha dicho Fernández para referirse a la detención del marido de Icíar Bollaín, Paul Laverty, acusado de terrorismo en Reino Unido por llevar una camiseta de apoyo a Palestina. "Esto todo muy aberrante, muy triste y muy desolador", ha zanjado el actor sobre el asunto.

"Esto último que ha dicho es una de las verdades más grandes que se pueden hacer", ha apostillado Ramoncín, que ha denunciado que los músicos son los más vulnerables ya que ellos dependen, en muchas ocasiones, de los contratos con administraciones públicas.

"El que hace cine depende de un productor que hace la película. Los que nos tenemos que subir a los escenarios y hemos tenido que hacerlo a través de Ayuntamientos hemos estado siempre señalados", ha afirmado Ramoncín.

Ha recordado que lo despidieron de TVE cuando tenía un programa de éxito por decir en ese momento que iba a votar al PSOE: "Los músicos que hemos conseguido valer las entradas que vendemos estamos libres de esto, pero como tenga que contratarte un ayuntamiento te la juegas. La gente está muy asustada y los managers dicen 'mejor no digas nada'".