Eduard Fernández tiene un mensaje breve y claro a los del "me gusta la fruta" que puso de moda Ayuso

Eduard Fernández ha estado en el programa A vueltas con... que presenta Pablo Iglesias en Canal Red. Allí, el actor, que desde hace días ha mostrado en distintos medios su apoyo al genocidio de Israel en Gaza, ha mandado varios mensajes claros a la derecha y a la extrema derecha.

El exvicepresidente del Gobierno ha puesto sobre la mesa su papel en la película El método, donde hacía de ejecutivo agresivo español "macho ibérico", algo que el actor catalán ha definido como "lo peor de nuestra España, esta España tuya, esta España nuestra. Es de esa época y muy de esta. Muy de señor de Vox".

"Siendo catalán un poco más de aquí que de allí, que de Cataluña. Eso es mucho del mundo de Madrid o Castilla. Alguien muy seguro de sí mismo con las convicciones muy claras que esconde una inseguridad", ha dicho del personaje.

"Como todos estos de los que hablas, de gente así de Vox, o del PP, o de 'me gusta la fruta', no me gusta la fruta. Digo 'si quieres llamarme hijo de puta llámamelo honestamente pero a la cara'. No pasa nada o sí, lo vamos a ver", ha dicho en concreto sobre uno de los lemas que acuñó Ayuso y el PP de Madrid para llamar "hijo de puta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sobre este personaje ha dicho también que es de esos que no aprende idiomas y que además se burla de aquellos que sí saben hablar inglés: "Señor, habla bien inglés, ¿le parece a usted mal que alguien hable bien inglés? Si usted está acomplejado por no hablarlo podemos no comentarlo pero que quede claro que es así y hablar idiomas es bueno".

Algo que ha definido como "el elogio del cateto" algo que "se hace mucho". "Lo que más a manos tenemos todos es lo más primitivo y esencial del ser humano que está muy cerca seguramente de la extrema derecha, de lo más básico. 'El que sea distinto a mí que se vaya a tomar por culo'".