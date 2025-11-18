El actor Eduard Fernández es demoledor como nadie con el 19% de los jóvenes españoles que cree que el franquismo fue bueno

El actor Eduard Fernández, ganador de cuatro Premios Goya, ha calificado como nadie al 19% de los jóvenes españoles que creen que los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos, según una encuesta del CIS publicada en octubre.

En declaraciones a Cinerama, Fernández ha sido muy claro: "Entre los jóvenes mucha gente prefiere la dictadura a la democracia. ¿Prefieren una dictadura y que alguien mande? Me parece que es gente con poca autoestima".

"¿Tú no prefieres delegar tu voto en alguien? Ve tú al Congreso que piensas parecido a mí y nos organizamos entre todos. Yo creo que es importante que se sepa qué es la democracia, cómo se luchó por la democracia en este país y poner en su valor lo que es la democracia. Imperfecta, como todo", ha insistido el actor, que estos días presenta Anatomía de un instante, la miniserie de Movistar sobre el 23-F en la que participa también Álvaro Morte.

Otro de los rostros conocidos que se ha pronunciado últimamente sobre lo que algunos jóvenes piensan del franquismo ha sido la cantante Ana Belén, a quien en RNE le han preguntado si cree que peligran algunas de las cosas por las que lucharon durante el final del franquismo y la transición. Ella ha sido rotunda: "Peligrar no sé. Ahora, que hay que estar alerta, por supuesto. Porque hay discursos en este momento tan peligrosos y como tan frívolos, peligrosamente frívolos".

Ana Belén y la importancia de la educación

"Y hay una cosa peor, que son las redes sociales, que amplifican tremendamente y horrorosamente todo esto y todo eso cala en la gente más joven que no sabe. Hay una cosa que creo que sí hemos hecho mal y ha sido la educación. La educación hacia nuestros chavalines, jóvenes...", se ha lamentado Ana Belén.

En esa misma línea, el cantante Víctor Manuel ha asegurado que "los jóvenes que echan de menos una dictadura no saben lo que dicen y parece que no hemos hecho bien el trabajo los mayores para que lleguen a esos extremos de desinformación".

El cantautor ha defendido que España "es un país nuevo" en comparación con la etapa de la dictadura, aunque "un montón de gilipollas se empeñen en decir lo contrario" y ha destacado lo que piensan quienes tienen "cierta edad".