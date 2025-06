El actor Pablo Carbonell revela qué consejo le pidió Rajoy un día en Los Ángeles: "Se fue muy apesadumbrado"

El actor Pablo Carbonell ha revelado una anécdota con el político del Partido Popular y expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el año 2000.

Lo ha hecho en el pódcast 'El Sentido De La Birra' en el que primero ha recordado que Rajoy participó en una serie de televisión (Jacinto Durante, representante) en el que "pusieron a caldo".

"Yo me lo encontré el día que dieron el primer Óscar a Pedro Almodóvar (26 de marzo del año 2000, con el famoso "And the Oscar goes to... Pedrooooo"), estaba allí en Los Ángeles, me había mandado Caiga quien Caiga", ha relatado al principio del vídeo (@esdlb), que ha acumulado miles de visitas en menos de 24 horas.

"Estoy en un bar, me voy a tomar una copa... Una mano que me toca, pom, pom: Hola, ¿qué tal?, muy buenas. Era Mariano Rajoy", ha revelado. Según ha comentado, estaba acompañado por Rodrigo Rato.

"Sabiendo que es usted actor, quería que me diera algún consejo para mejorar mi interpretación", le preguntó Rajoy a Carbonell. "El arte de la interpretación, como el arte de la política y de pasillismo, al hombre le preocupaba", ha añadido.

La respuesta de Carbonell fue muy sencilla, replicándole que no había visto el capítulo en el que había aparecido. "¿No me vio usted? Qué pena, no me vio", reaccionó Rajoy.

"El hombre se fue muy apesadumbrado. ¿Qué le podía decir? Tenga cuidado, no se golpee con los muebles, no se golpee con los imputados", ha rematado, dejando dos frases finales tanto contundentes como irónicas.

