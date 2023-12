El aviso de un experto a quienes suelen usar sal del Himalaya

El naturópata y dietista Juan Torrontegui ha afirmado en su perfil de TikTok (@juan.torrontegui) que si estás usando sal del Himalaya "tienes un problema y no lo sabes".

"Hace unos días atrás estaba comiendo con un grupo de amigos y en un momento dado una de las personas dijo que solo usa sal del Himalaya, como si fuera la mejor opción que había, pero le dije que entonces tenía un problema", ha explicado en el vídeo, que cuenta con 754.000 mil visualizaciones y 21.000 me gusta.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

La sal del Himalaya, según ha contado, se saca de montañas o de minas y tiene una serie de minerales. "Pero no tiene yodo, que sí tiene la sal del mar, por lo que no vayas al supermercado a comprar sal marina porque suele estar refinada, le añaden un yodo que no es orgánico", ha afirmado, aconsejando comprar sal atlántica o sal gris.

Ha dicho, además, que si se quisiera añadir una tercera sal, debería ser la negra, ya que tiene mucho hierro: "Es como las verduras, tú no puedes estar comiendo la mejor verdura o la que tú crees que es la mejor porque tiene varias propiedades".

"Lo ideal es combinar varias sales y no solo la sal del Himalaya por mucha fama que tenga, no es correcto usar solo esa", ha finalizado.