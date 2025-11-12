El comentario de Trancas y Barrancas sobre Pedro Sánchez que hace reaccionar hasta a Pablo Motos: "Parad"

El cantante Pablo Alborán ha sido el invitado de este miércoles 12 de noviembre a El Hormiguero. Al principio de la entrevista han hablado sobre el amor y las parejas, un tema recurrente en las canciones de Alborán. Pablo Motos, el presentador, le decía que en muchas ocasiones, en las parejas, "puedes tener una conexión muy fuerte con la otra persona, pero eso no quiere decir que puedas convivir con ella".

"Es una cosa muy complicada, tienes que cambiar muchas cosas de tu vida y acostumbrarte a cosas que no te gustan de la otra persona, sin poner eso en el centro de la relación. Si quieres una relación de años, tienes que estar dispuesto a cambiar", ha opinado Motos.

Alborán, de hecho, has estado de acuerdo, y ha sido en su respuesta cuando una de las hormigas, las populares Trancas y Barrancas, han hecho un pequeño comentario sobre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

"Yo creo que, a mí, por ejemplo, me gusta la gente que cambia de opinión, que se equivoca...", decía Alborán, hasta que una de las hormigas interrumpe: "Pedro Sánchez, dices". Alborán ha soltado una pequeña risa nerviosa ante el comentario y Pablo Motos, ciertamente enfadado, las ha frenado de lleno: "Parad".

En este sentido, y ya olvidándose del comentario, Alborán ha contado que con el tiempo ha aprendido a cambiar de opinión. "Es sano ser consciente de que cometemos errores, ese lado de que vamos a mutar juntos, lo bonito es transformarse con el otro. Pero hay otra parte en la que creo que empezamos a tener miedo al compromiso, tengo amigos y amigas que están todo el santo día con una sensación de miedo a empezar una relación, a decir te quiero", ha expresado.

"Cada uno tiene su historia, pero el amor es el amor, y el amor no es lo que te cuentan en las películas o en los discos de Pablo Alborán solamente (risa), el amor son actos, día a día, un kilómetro cero", ha rematado.