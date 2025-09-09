El detalle de Pepa Bueno en su entrevista con Broncano en el Telediario de TVE que no ha pasado para nada desapercibido

El usuario de la red social X, Jairise (@Jairise) ha subido una publicación a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, adjuntando una curiosa imagen en la que se puede ver a la periodista Pepa Bueno presentando el Telediario de la noche.

Pero hay algo en esta captura de pantalla que ha llamado mucho la atención de los espectadores, un detalle anormal del vestuario de la presentadora que no ha pasado para nada desapercibido.

Aunque Bueno estaba vestida con una camisa blanca y una blazer lila, un atuendo de lo más formal, lo que destacado de su vestimenta han sido sus zapatos: unos crocs.

Además, este es un elemento que se ha visto por puro despiste, ya que normalmente la periodista presenta el informativo sentada desde la mesa central del plató, la cual impide ver la parte inferior de su atuendo.

Pero en este caso, al entrevistar brevemente a David Broncano, el presentador de La Revuelta, la periodista se giraba hacia la pantalla grande de su derecha para mirar al cómico, y ahí es donde se pudo ver brevemente uno de sus cómodos crocs.

"Fan de Pepa Bueno presentando el Telediario en crocs 👀 #LaRevuelta", ha señalado el usuario, justo antes de adjuntar la imagen que ya ha conseguido más de mil 'me gustas' en la red social.

"Es que ella es perfecta"; "Básicamente una reina"; "Oye, pues yo también quiero ir así a trabajar"; "Es que esos zapatos son literalmente la definición de la comodidad", han comentado algunos tuiteros.