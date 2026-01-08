El dueño de un bar cuelga un cartel avisando de la subida de precios: acaba convenciendo por lo que añade al final

El dueño de un bar en España ha llamado la atención por su peculiar forma de comunicar que el precio de las consumiciones van a subir unos 10 céntimos. Iba a generar un buen debate hasta que, al final del cartel que ha colgado en la puerta, deja un mensaje que acapara los focos.

El profesional de la hostelería Jesús Soriano, conocido en las redes sociales como 'Soy camarero' por su activismo en la defensa de los derechos de los trabajadores del sector (y las injusticias por parte de los locales), se ha hecho eco del cartel y no ha podido evitar publicarlo.

Hace apenas unas horas publicaba un vídeo del cartel totalmente atónito: "A ver qué os parece esto. ¿Qué opináis? ¿Lo hubierais puesto de otra manera? ¿Entraríais en este local?"

El sincero mensaje final del dueño

No ha sido la forma más habitual para comunicar una subida de precios, pero el resultado no ha sido negativo. "A partir del 1 de enero suben 10 céntimos todas las consumiciones", expresaba el cartel al principio.

Hasta ahí todo bien, pero justo después mandaba una advertencia a todos los consumidores que pasaban por el bar: "Así que luego no empieces a darme el coñazo". La intención del dueño del local es clara, evitar quejas continuas por la 'repentina' subida de precios de sus consumiciones, cuyo motivo no ha sido revelado.

En cuanto a reacciones, más positivas de lo esperado, incluso algunos con ironía: "El que avisa no es traidor". El usuario @Harrysporting34 replica que "no pueden decir que no se les ha avisado a los clientes". Otros lo califican como algo "correcto, a la par que gamberrete".

Otro usuario, Francisco Solano, deja clara su opinión: "Es un negocio y avisa de forma clara, yo seguiría entrando como de costumbre, los precios suben para todos".

Las malas prácticas en la hostelería

La Organización de Consumidores y Usuarios, conocido comúnmente como OCU (no confundir con UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), ya avisó este 2025 de algunas de las muchas malas prácticas que hay en hostelería.