Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Se queja de un restaurante por no asegurar comida sin gluten: la respuesta del dueño es para apuntar y llevarla bien memorizada
Virales
Virales

Se queja de un restaurante por no asegurar comida sin gluten: la respuesta del dueño es para apuntar y llevarla bien memorizada

Un ejemplo de sinceridad. 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
El tuit de SoyCamarero con la respuesta a esta crítica.
El tuit de SoyCamarero con la respuesta a esta crítica.Soy Camarero

Ir a un restaurante no especializado con una persona que es celiaca siempre es un problema porque, en muchas ocasiones, existe la duda de si puede existir contaminación cruzada en algunos platos. 

Por ello, leer respuestas como la que ha dado este hostelero puede llegar a entender el posicionamiento de restaurantes que, para no arriesgar, prefieren avisar de que no están especializados en este tipo de comida. 

Ha sido la popular cuenta de Soy Camarero, que tiene más de 150.000 seguidores en su perfil de X, la que ha compartido un pantallazo de la respuesta que han dado desde un local a una clienta que se había quejado dejando un reseña crítica. 

"Hemos intentado cenar con una amiga celíaca y ha sido imposible encontrar comida para ella. Se ponían problemas ante cualquier alternativa sin gluten y sin ninguna facilidad", se puede leer en el mensaje que habían dejado. 

Además, se había valorado el servicio con una nota de un cinco, mientras que el ambiente se suspendía con un cuatro y la comida la puntuaban directamente con un uno. 

La contestación del restaurante

La respuesta desde la cuenta oficial del establecimiento ha llegado una semana más tarde y ha sido muy explicativa sobre esa situación.

"Hola Irene, sentimos que ttu experiencia no haya sido la esperada. En Mercado de Correos contamos con 12 puestos de cocina muy variados (china, italiana, brasería, etc.), pero no estamos especializados en comida para celíacos y no podemos garantizar la ausencia de contaminación cruzada", se han justificado.

Además, han añadido que "por responsabilidad, no ofrecemos platos como sin gluten porque no sería seguro asegurarlo". 

Sin embargo, sí que han puntualizado que "toda la información sobre alérgenos está detallada en las cartas de cada puesto y hay opciones que por su naturaleza no incluyen ciertos ingredientes, pero no podemos garantizar un servicio 100% libre de gluten". 

Algunos consejos

Entre los productos que una persona no tolerante al gluten no puede comer se encuentran los siguientes: 

  • Harinas
  • Pan
  • Pasta
  • Pizza
  • Galletas
  • Malta
  • Bizcochos
  • Algunas carnes procesadas

Cómo identificarlo un plato o producto con gluten de otro libre de gluten: 

  • Leer las etiquetas para saber si tiene gluten o son sin gluten.
  • Evitar productos o platos en los que aparezcan ingredientes como trigo, cebada, espelta, centeno o sémola.
  • Tomar aquellos en los que sí haya arroz, maíz o quinoa. 
Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 