Se queja de un restaurante por no asegurar comida sin gluten: la respuesta del dueño es para apuntar y llevarla bien memorizada

Ir a un restaurante no especializado con una persona que es celiaca siempre es un problema porque, en muchas ocasiones, existe la duda de si puede existir contaminación cruzada en algunos platos.

Por ello, leer respuestas como la que ha dado este hostelero puede llegar a entender el posicionamiento de restaurantes que, para no arriesgar, prefieren avisar de que no están especializados en este tipo de comida.

Ha sido la popular cuenta de Soy Camarero, que tiene más de 150.000 seguidores en su perfil de X, la que ha compartido un pantallazo de la respuesta que han dado desde un local a una clienta que se había quejado dejando un reseña crítica.

"Hemos intentado cenar con una amiga celíaca y ha sido imposible encontrar comida para ella. Se ponían problemas ante cualquier alternativa sin gluten y sin ninguna facilidad", se puede leer en el mensaje que habían dejado.

Además, se había valorado el servicio con una nota de un cinco, mientras que el ambiente se suspendía con un cuatro y la comida la puntuaban directamente con un uno.

La contestación del restaurante

La respuesta desde la cuenta oficial del establecimiento ha llegado una semana más tarde y ha sido muy explicativa sobre esa situación.

"Hola Irene, sentimos que ttu experiencia no haya sido la esperada. En Mercado de Correos contamos con 12 puestos de cocina muy variados (china, italiana, brasería, etc.), pero no estamos especializados en comida para celíacos y no podemos garantizar la ausencia de contaminación cruzada", se han justificado.

Además, han añadido que "por responsabilidad, no ofrecemos platos como sin gluten porque no sería seguro asegurarlo".

Sin embargo, sí que han puntualizado que "toda la información sobre alérgenos está detallada en las cartas de cada puesto y hay opciones que por su naturaleza no incluyen ciertos ingredientes, pero no podemos garantizar un servicio 100% libre de gluten".

Algunos consejos

Entre los productos que una persona no tolerante al gluten no puede comer se encuentran los siguientes:

Harinas

Pan

Pasta

Pizza

Galletas

Malta

Bizcochos

Algunas carnes procesadas

Cómo identificarlo un plato o producto con gluten de otro libre de gluten: