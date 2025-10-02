El economista Gonzalo Bernardos revela el 'truco' de la última moda inmobiliaria: cada vez lo vas a ver más

'La última moda en el sector inmobiliario' es una expresión que despierta sudores fríos habida cuenta de cómo está el panorama. Con los pisos en venta y en alquiler en una constante subida de precios, la vivienda es uno de los grandes problemas para muchos... y de los grandes negocios para unos pocos.

En ese negocio no dejan de surgir 'visionarios', que hacen de un piso un negocio muy lucrativo. Está ocurriendo, y cada vez más, con una técnica de mercado que ya aparece en los portales inmobiliarios: vender habitaciones. No alquilar; vender.

Sobre ello ha querido detenerse el economista Gonzalo Bernardos. En una intervención en Más Vale Tarde (laSexta), ha tratado de destapar el 'truco' que hay escondido en estos anuncios de venta de habitaciones sueltas dentro de un domicilio.

"Es publicidad engañosa, porque tú realmente no compras una habitación, sino una parte del piso. Sea un 20%, un 30%, pero no es una habitación", ha comenzado explicando Gonzalo Bernardos. "Y luego entiéndete con tus compañeros", ha añadido en un tono algo más de humor.

Poca broma, no obstante, con lo que ha calificado como anuncios 'trampa'. Para el reconocido economista "el truco aquí es que donde hay 3 habitaciones, saco 4 a la venta, incluyendo el comedor". "Y si el piso cuesta 200.000, le subo el precio a 80.000 euros por habitacion, que parece mas asequible para mucha gente".

Todo son problemas para Bernardos, pese a lo llamativo de estas operaciones. El especialista ha querido advertir a los posibles compradores para "que sepan que les será muy dificil de vender, porque yo no creo que haya mucha gente dispuesta a comprar un espacio con desconocidos". "Al final la supuesta habitación sale carísima".

¿Entonces, quién gana con todo esto?, le han planteado Iñaki López y Cristina Pardo en Más Vale Tarde. Sin duda, Gonzalo Bernardos ha detallado que "esto se dirige más a quienes especulan en el mercado inmobiliario", deteniéndose en la altísima rentabilidad de la operación. "Yo compro a 80.000 y alquilo mensualmente la habitación a 700 euros".

"Un chollo en comparación a una vivienda tradicional, que tiene una rentabilidad neta del 4% o el 5%", ha culminado.