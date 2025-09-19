Sube este anuncio en el que se venden habitaciones de pisos y la gente no puede creer hasta dónde hemos llegado

Fachada de un edificio de la plaza Mayor de Madrid con un cartel de "Se vende"

Lejos de enmendarse, la emergencia habitacional en España parece que cada vez es un problema más acentuado. Con los alquileres por las nubes y las ofertas de compra de casas al alcance de cada vez menos personas, las "soluciones" que están apareciendo son cada día más surrealistas.

Una muestra de ello es lo que ha compartido el usuario Yustin (@yustin) a través de su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, algo que ha dejado a muchos tuiteros casi igual de indignados que de perplejos.

"Ya han puesto a la venta las habitaciones de la C/Asunción en Valladolid. Si digo lo que pienso salgo esposado... Visto en Aldea Pucela", ha comentado el tuitero, justo antes de adjuntar cuatro fotografías que muestran una nueva realidad que no nos vimos venir.

En concreto, se trata de cuatro anuncios en los que se venden por separado cuatro habitaciones de una misma casa, con un precio que oscila entre los 47.000 y los 61.000 euros por habitación.

En la primera foto se puede ver el anuncio de la "Habitación Raphael", un espacio de 20 metros cuadrados y exterior, con un precio de salida anticipado de 59.800 euros y un precio real de 63.300 euros.

En la segunda imagen la oferta de venta es la de la "Habitación Donatello", un habitáculo de 18 metros cuadrados, también exterior y que se vende por 57.600 euros con la oferta de salida y después un precio de 61.100 euros.

Por último, en las dos últimas fotografías se pueden ver la "Habitación Leonardo" y la "Habitación Michelangelo", ambas interiores y de 15 metros cuadrados, la primera con un precio de 51.100 euros y un precio rebajado de 47.600 euros y la segunda por 50.700 euros y con el precio en oferta se puede adquirir por 47.200 euros.

"Lo que antes se pagaba por un piso es lo que se paga ahora por una habitación"; "Se llama estrategia de normalización de la pobreza"; "En la puerta del baño pondrán un datáfono para pagar por el tiempo que piensas que vas a usarlo y solo si pagas se abre la puerta. Y sino, al tiempo", han comentado algunos usuarios.

"Yo voy a alquilar mi cuarto de baño, media hora por uso del retrete y ducha: 10 pavos. ¡A eso es a lo que vamos a llegar! No sé cómo no está la gente quemando las calles, porque esto es indignante", ha añadido un tuitero.

"Y la promotora lo justifica con: 'Bueno lo compras, lo vas pagando y cuando acabes carrera los vendes: win-win'"; "Pues la rentabilidad de estas cosas es mucho mayor de lo que la gente piensa. Me encaja que se vendan bien", han apuntado también algunos internautas.