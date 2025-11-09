El exfutbolista Alfonso publica este tuit con dos fotografías y ya es de lo más comentado del fin de semana

El exfutbolista Alfonso Pérez, exjugador del Real Madrid, Real Betis o FC Barcelona, entre otros, y ganador de dos Copas del Rey, una Liga y una Supercopa de España, ha causado un gran revuelo a raíz de un mensaje que ha publicado en la red social X en las últimas horas.

Hace unos días, fue entrevistado en El Cafelito, el podcast del periodista Josep Pedrerol, y no dudó en hablar de política. Cuando escuchó el nombre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo entre risas que "me iba a salir lo que canta todo el mundo, pero no lo voy a decir". En referencia al insulto de "hijo de puta" contra el líder del Ejecutivo. "Hay que echarse un paso al lado", terminó asegurando.

El exfutbolista del Real Madrid aseguró que Ayuso es "el referente del futuro de España junto con Abascal". "Una persona al estilo de Ayuso. Gente que va a mirar por el futuro de España. Creo que España funcionaría mucho mejor con un Abascal y con un Ayuso", razonó.

Pero ahora ha sido protagonista por algo muy distinto. Días después, ha colgado un mensaje en la red social X que ha levantado una gran ola de comentarios y reacciones de todo tipo.

Desde su perfil oficial en la plataforma que lidera Elon Musk, el exfutbolista Alfonso puso una pregunta y dos imágenes. "¿Alguien me puede decir que quieren conseguir con esto?", ha cuestionado.

En las dos imágenes aparecen estelas en el cielo, en clara referencia a la teoría conspiranoica de los chemtrails, con las que tratan de defender que esas estelas son, en realidad, agentes químicos o biológicos para generar catástrofes. Algo a lo que ya han contestado en muchas ocasiones los expertos.

El tuit suma más comentarios que me gusta, acumulando más de 800 reacciones en menos de un día.