Intentan relacionar las estelas de condensación con la DANA: la respuesta de un experto es para levantarse y aplaudir

La usuaria de X Cristina Martín ha difundido varios vídeos en las últimas horas en los que muestra las estelas de condensación que dejan los aviones a su paso para alimentar la teoría conspiranoica de los chemtrails, con la que se intenta convencer sin ningún tipo de rigor científico que estas estelas son agentes químicos o biológicos que se lanzan para provocar catástrofes, alterar el clima o esparcir enfermedades en la sociedad.

"El cielo de Valencia, hoy. *El tercer vídeo es de Xátiva", ha escrito, añadiendo tres vídeos de escenas de la Comunidad Valenciana en la que se ven los rastros que han dejado los aviones y con los que se quiere relacionar, entre otras cosas, a la tragedia de la DANA con estas estelas.

Las respuestas no han tardado en llegar para desmentir esta teoría. Una de las más valoradas ha sido la del ambientólogo, oceanógrafo y divulgador climático Diego Ferraz, que ha contestado desde su cuenta de X recordando una contradicción que se usa mucho y que es reveladora.

"Insisto, me hace tanta gracia que esta gente diga que las fumigaciones valen tanto para provocar inundaciones (como la DANA) como para provocar sequía. ¿Es un compuesto cuántico que cambia según el observador o cómo?", ha escrito el especialista, que se encarga de desmentir bulos relacionados con esta materia.

La explicación científica

Estas estelas siempre se han producido desde que comenzaran a hacerse viajes en avión por todo el mundo siendo un efecto normal propio de estas aeronaves que se debe a la condensación a gran altura del vapor de agua que produce el motor.

Este vapor de agua, que se emite junto al CO2, sale a grandes temperaturas de la nave, pero es por el frío que hace a esas alturas, concretamente al viajar por la atmósfera superior, cuando se condensa sin pasar por el estado líquido. Es decir, pasa del estado gaseoso al sólido.

La formación de esos cristales son los que acaban originando estas estelas de condensación, que pueden ser de diferentes tamaños y que duran más o menos en el tiempo.